"Velik dio stanovnika protiv"
Merz: Bila je pogreška što Ukrajina 2008. nije primljena u NATO
Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da je bila pogreška što Ukrajini 2008. godine nije omogućeno članstvo u NATO-u.
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Govoreći u ponedjeljak na konferenciji za novinare s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom u Berlinu, Friedrich Merz upitan je slaže li se s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom da je sada vrijeme za raspravu o pristupanju Ukrajine NATO-u.
Merz je rekao da je, gledano iz današnje perspektive, bila pogreška što nije prihvaćen američki prijedlog s NATO-ova samita u Bukureštu 2008. godine o primanju Ukrajine u Savez.
„Da je postala članica NATO-a, ovaj je rat vjerojatno mogao biti spriječen”, rekao je, misleći na rusku invaziju punog opsega na Ukrajinu.
Krajem 2024. bivša njemačka kancelarka Angela Merkel branila je svoju politiku prema Ukrajini. To se osobito odnosilo na njezino odbijanje da već na NATO-ovu samitu u Bukureštu 2008. godine otvori put ukrajinskom pristupanju zapadnom vojnom savezu.
„Čak i nakon temeljitog razmatranja, zaključila sam da je to definitivno bila ispravna odluka i da su za nju postojali dobri razlozi”, izjavila je Merkel u političkom podcastu njemačke televizijske novinarke i voditeljice Anne Will.
Merkel je rekla da smatra kako je ispravno postupila te istaknula da se u to vrijeme velik dio ukrajinskog stanovništva protivio ulasku zemlje u NATO. Macron je nedavno jasno dao do znanja da želi otvoriti raspravu o pristupanju Ukrajine NATO-u.
„S obzirom na trenutačnu situaciju i nepopustljiv stav Rusije, smatram da moramo ponovno otvoriti pitanje pristupanja Ukrajine NATO-u”, rekao je Macron nakon sastanka na vrhu Koalicije voljnih, skupine zemalja koje podupiru Ukrajinu, održanog u Berlinu.
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