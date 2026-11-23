ovog rujna
Klinika Sveti Ivan potvrdila požar koji je uzrokovao pacijent
Klinika za psihijatriju Sveti Ivan potvrdila je da je u rujnu došlo do požara u Klinici koji je uzrokovao pacijent koji je u tom požaru ozlijeđen, a iz Ministarstva zdravstva poručuju da ministrica Irena Hrstić nije upoznata sa slučajem te će na žurni sastanak pozvati gradonačelnika Zagreba.
Iz Klinike za psihijatriju Sveti Ivan Hini su u ponedjeljak odgovorili da je, po trenutnim saznanjima s kojima raspolaže v.d. ravnateljice Klinike Lidija Hrastić-Novak, 11. rujna 2026. godine došlo do požara u Klinici koji je uzrokovao pacijent koji je u tom požaru ozlijeđen.
"Na intervenciju su došli vatrogasci, hitna pomoć i policija. Plamen koji je pacijent izazvao je do njihova dolaska ugasilo osoblje Klinike, a pacijent je smješten u Traumatologiju u Draškovićevoj zbog ozljeda koje je zadobio. Nova v.d. ravnateljice Klinike surađuje s nadležnim državnim tijelima kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja", kažu u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan.
Iz Ministarstva zdravstva Hini su odgovorili da o tome nisu zaprimili informaciju.
"Ministarstvo zdravstva, kao ni zdravstvena inspekcija, nisu zaprimili informaciju od Klinike na koju se odnosi Vaš upit. Ministricu Irenu Hrstić dodatno iznenađuju Vaši navodi, osobito u kontekstu činjenice da je danas bila u posjeti Klinici Sveti Ivan, tijekom kojeg joj navedene informacije nisu bile iznesene, iako je sastanku nazočila i pročelnica Lora Vidović, kao predstavnica gradske uprave i kontinuiteta upravljanja ustanovom, što dodatno otvara pitanje odgovornosti osnivača Grada Zagreba, konkretnije njihovog nadzora rada ustanove i Upravnog vijeća", odgovoreno je Hini iz Ministarstva zdravstva.
Iz Ministarstva ističu kako slijedom navedenoga, ministrica Hrstić planira pozvati gradonačelnika Tomislava Tomaševića i pročelnicu Vidović na žurni radni sastanak u Ministarstvo zdravstva, kako bi se sve okolnosti i događaji iz proteklog razdoblja detaljno razjasnili.
"Jutarnji list" je danas objavio članak pod naslovom "Pacijent vezan za krevet zapalio se u Jankomiru! Istraga traje, Ministarstvo i Upravno vijeće bolnice opet nisu ništa znali!".
Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, pacijent je bio humano sputan, odnosno fiksiran sigurnosnim vezicama za krevet, kada se iz zasad neutvrđenih razloga domogao upaljača i počeo paliti vezice kojima je bio sputan, najvjerojatnije pokušavajući se osloboditi. Vatra se, prema informacijama Jutarnjeg lista, proširila na njegovu lijevu ruku, nogu i dio kreveta, a požar je otkriven nakon što se aktivirao protupožarni sustav. Pacijent, mlađi muškarac, s opeklinama je prevezen u Kliniku za traumatologiju, gdje je, prema izvorima iz te bolnice, proveo dva dana.
Osim Ministarstva zdravstva, o slučaju nije znalo, neslužbeno navodi Jutarnji list, ni Upravno vijeće Klinike.
U Klinici za psihijatriju Sveti Ivan 21. listopada je tijekom intervencije preminuo Kristian Josip Periš (32). Zbog sumnje na teško ubojstvo osam zdravstvenih djelatnika završilo je u istražnom zatvoru, a slučaj je potaknuo zahtjeve za promjenama u psihijatrijskoj skrbi, osobito u primjeni mjera prisile.
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