Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, pacijent je bio humano sputan, odnosno fiksiran sigurnosnim vezicama za krevet, kada se iz zasad neutvrđenih razloga domogao upaljača i počeo paliti vezice kojima je bio sputan, najvjerojatnije pokušavajući se osloboditi. Vatra se, prema informacijama Jutarnjeg lista, proširila na njegovu lijevu ruku, nogu i dio kreveta, a požar je otkriven nakon što se aktivirao protupožarni sustav. Pacijent, mlađi muškarac, s opeklinama je prevezen u Kliniku za traumatologiju, gdje je, prema izvorima iz te bolnice, proveo dva dana.