"Bit će upamćen po ovome i sve što je pokušao stavit će se u kontekst koji je počeo s prosvjedima Žutih prsluka u doba koronakrize do danas. Nije uspio razriješiti taj problem. Žuti prsluci i danas prosvjeduju zbog troškova života, skupa s tzv. ljevičarima, a oni su mahom najkonzervativniji dio društva, ljudi koji žive od prvog do prvog. Na primjeru Žutih prsluka vidi se da postoje dublji uzroci od jedne političke gurpacije. Postoji zajednički jezik među ljudima koji se deklalriraju kao desničari i konzevrativci, ljevičari, socijalisit ili radikalni ljevičari, a to su troškovi života", upozorila je.