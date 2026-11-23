SVI SU NEZADOVOLJNI
Sanja Janković za N1: "Ne postoje više ni lijevo ni desno ni centar. Sve se ispremiješalo"
Profesorica na Sveučilištu Paris Ouest Nanterre Sanja Janković, u N1 studiju uživo kod naše Hanan Nanić, objasnila je zašto se ne može reći da itko stoji iza višetjednih, velikih uličnih protesta u Francuskoj i što je zajedničko svim raznorodnim skupinama prosvjednika.
"Puno ljudi pokušava naći agendu, organizatore ili neki sistem u tim prosvjedima, ali nitko to u Francuskoj nije uspio pronaći. Razne političke stranke elemente prosvjeda pokušavaju iskoristiti za vlastite interese, ali ti mladi, točnije većina njih, nemaju ništa s političkim strankama. Bez obzira na pojedinačne političke afinitete, oni nisu u mogućnosti izabrati samo jednu opciju jer nijedna opcija ne odgovara na njihove probleme", naglasila je Sanja Janković.
Dodala je kako je pogrešno mišljenje da u prosvjedima više sudjeluju djeca imigranata i djeca i mladi s periferije velikih gradova.
Svi su nezadovoljni troškovima života
"Ako neka socijalna grupa mladih ljudi više i sudjeluje u prosvjedima, većinom su to djeca privilegiranijih građana, kojima nije jako teško kao djeci imigranata ili djeci koja žive izvan centra grada. Ta djeca mogu preskočiti odlazak u školu jer će im roditelji će platiti privatne satove za propuštenu nastavu. Istina je da pri kraju prosvjeda svaku večer, već šestu rundu zaredom, dođe grupica ljudi koji se ne srame reći da pripadaju Black Blocku, ljevičarskom necentraliziranom pokretu. Cilj im je izazivanje nereda i sukoba s policijom i žele anarhističku revoluciju, ali njih ima dvjestotinjak na 30-40 tisuća prosvjednika", istaknula je.
Upozorava da Francuzi sudjeluju u prosvjedima svatko iz svojih razloga, ali da im je zajedničko nezadovoljstvo uvjetima života.
"Svatko ima neki svoj razlog, ali svi imaju konkretne motive za izlazak na ulicu: troškovi života, uvjeti, penzije, cijena benzina. Doslovno ne postoji nijedna jedna grupa u društvu koja je zadovoljna stanjem, ne samo u Francuskoj, nego, čini mi se, u cijelom zapadnom svijetu", rekla je pariška profesorica.
"Ne postoji više ni lijevo ni desno ni centar"
Napomenula je da intenzitet prosvjeda opada, da se promijenila i dinamika, a razlog tome je vjerojatno činjenica da se nisu uspjeli iskristalizirati nikakvi konkretni zahtjevi prema vlastima niti itko nudi rješenje.
Smatra i da smo svi zarobljeni u starim podjelama i narativu jer "više ne postoji ni lijevo ni desno ni centar".
"Sve se ispremiješalo, ali se koristi stari izričaj koji ne odgovara vremenu. Nismo pronašli dobar vokabular za ova događanja. Ne znamo je li ovo velika socijalna revolucija, jako je rano o tome govoriti", kazala je.
"Marcon će biti upamćen po prosvjedima protiv njegove vlasti"
Komentirajući Macronovu vladavinu, Janković je istaknula kako će na koncu biti upamćen upravo po velikim uličnim prosvjedima protiv njegove vlasti.
"Bit će upamćen po ovome i sve što je pokušao stavit će se u kontekst koji je počeo s prosvjedima Žutih prsluka u doba koronakrize do danas. Nije uspio razriješiti taj problem. Žuti prsluci i danas prosvjeduju zbog troškova života, skupa s tzv. ljevičarima, a oni su mahom najkonzervativniji dio društva, ljudi koji žive od prvog do prvog. Na primjeru Žutih prsluka vidi se da postoje dublji uzroci od jedne političke gurpacije. Postoji zajednički jezik među ljudima koji se deklalriraju kao desničari i konzevrativci, ljevičari, socijalisit ili radikalni ljevičari, a to su troškovi života", upozorila je.
"Nitko ne nudi rješenja, jer političari znaju da nema bezbolnog i brzog rješenja za ovo stanje, s vidljivim rezultatima. Izbori su za šest mjeseci, zasad je samo jedna stranka izašla s programom, ali u njemu nema ni riječio tome kako ga misle provesti", zaključila je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare