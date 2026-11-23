"Neprihvatljiv"
Proračun EU podijelio Europu, sve više država protiv: "Merz nas ucjenjuje"
Najnoviji prijedlog proračuna Europske unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine, koji je u subotu predstavio predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, „potpuno je neprihvatljiv”, izjavio je u ponedjeljak češki premijer Andrej Babiš, pridruživši se mađarskom protivljenju proračunskom planu EU-a.
Andrej Babiš to je izjavio prije odlaska na sastanak Višegradske skupine srednjoeuropskih zemalja koje iz proračuna EU-a dobivaju više novca nego što u njega uplaćuju. Rekao je da se ne slaže s, kako je ocijenio, nedovoljnim udjelom proračunskih sredstava namijenjenim državama članicama u usporedbi sa sredstvima za zajedničke programe EU-a.
Babiš, koji je ranije odbio sudjelovanje Češke u zajmu za Ukrajinu, smatra i da financiranje Ukrajine treba izdvojiti iz proračuna EU-a.
Čelnici EU-a raspravljat će o prijedlozima Antonija Coste na izvanrednom samitu 26. i 27. studenoga, s ciljem smanjenja razlika između država koje u europski proračun uplaćuju više nego što iz njega dobivaju i onih koje su neto korisnice sredstava te kako bi se dogovor postigao u prosincu.
Prijedlog je izazvao kritike s obje strane. Njemačka, najveća neto uplatiteljica u proračun EU-a, smatra da je predloženi iznos i dalje previsok, dok su primjedbe iznijele i Francuska te glavni pregovarač Europskog parlamenta za proračun.
Proračun EU-a temelj je financiranja svih politika 27-članog bloka - od potpore poljoprivrednicima do razvoja novih tehnologija te potpore industriji i istraživanju u tržišnom natjecanju s Kinom i Sjedinjenim Američkim Državama.
„Proračun je potpuno neprihvatljiv. Stajališta su toliko udaljena da uopće ne mogu zamisliti kako bismo mogli postići dogovor”, rekao je Babiš na konferenciji za novinare koja je izravno prenošena.
Dodao je da su zapadnoeuropske zemlje, koje su neto uplatiteljice u proračun EU-a, u prošlosti europskim novcem gradile infrastrukturu te da sada ne žele ostaviti dovoljno sredstava novijim članicama EU-a koje još uvijek grade autoceste i brze željezničke pruge.
Njegove kritike odražavaju stajalište mađarskog premijera Petera Magyara, koji je ranije u ponedjeljak rekao da Costin prijedlog ne pridonosi približavanju stajališta država članica te također ocijenio da bi pitanje Ukrajine trebalo rješavati odvojeno.
Slovački premijer Robert Fico optužio je njemačkog kancelara Friedricha Merza za „ucjenu” zbog povezivanja proračuna EU-a s pomoći Ukrajini.
Costa je u subotu predložio smanjenje iznosa iz nacrta Europske komisije. Time bi se ukupni sedmogodišnji proračun smanjio za 40 milijardi eura, na 1.582 milijarde eura, u odnosu na prijedlog koji je irsko predsjedništvo Vijeća EU-a predstavilo u listopadu. U usporedbi s izvornim prijedlogom Europske komisije, riječ je o smanjenju od 180,6 milijardi eura.
Francuska je kritizirala novi prijedlog jer smatra da ne pruža dovoljnu zaštitu poljoprivrednicima, dok je glavni pregovarač Europskog parlamenta za proračun Siegfried Mureșan ocijenio da predloženi iznosi predstavljaju korak unatrag.
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