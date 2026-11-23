Andrej Babiš to je izjavio prije odlaska na sastanak Višegradske skupine srednjoeuropskih zemalja koje iz proračuna EU-a dobivaju više novca nego što u njega uplaćuju. Rekao je da se ne slaže s, kako je ocijenio, nedovoljnim udjelom proračunskih sredstava namijenjenim državama članicama u usporedbi sa sredstvima za zajedničke programe EU-a.