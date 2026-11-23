nakon zatvaranja granice
Rusija: "Estoniju je na rubu izazivanja otvorenog rata”
Rusko ministarstvo vanjskih poslova u ponedjeljak je optužilo Estoniju, članicu NATO-a i Europske unije, za niz neprijateljskih poteza koji su „na rubu izazivanja otvorenog rata”, nakon što je Estonija najavila zatvaranje kopnene granice s Rusijom.
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Estonija planira od 1. prosinca zatvoriti granične prijelaze s Rusijom na najmanje šest mjeseci, nakon što je optužila ruske sigurnosne službe za organiziranje pokušaja podmetanja požara u jednoj estonskoj obrambenoj tvrtki.
Rusija je odbacila bilo kakvu umiješanost u napad.
Rusko ministarstvo vanjskih poslova iznijelo je optužbe u priopćenju nakon što je pozvalo estonskog otpravnika poslova u Moskvi kako bi mu uručilo službeni prosvjed zbog odluke Tallinna o zatvaranju granice.
„Estonskom diplomatu ponovno je poručeno da su takvi provokativni i iznimno opasni potezi na rubu izazivanja otvorenog rata s Rusijom”, priopćilo je rusko ministarstvo.
Moskva optužuje Estoniju za pomaganje ukrajinskim napadima
Među nizom optužbi rusko ministarstvo navelo je da je Estonija potajno dopustila Ukrajini korištenje svojeg zračnog prostora za napade na ruske ciljeve.
Rusija je također optužila Estoniju da pokušava ometati plovidbu ruskih teretnih brodova Baltičkim morem, da je zabranila tranzit ruskog i bjeloruskog žita, da nastoji zabraniti ruski jezik te da prijeti zatvaranjem Ruske pravoslavne crkve.
„Ruska strana zadržava pravo poduzeti sveobuhvatne političke i diplomatske mjere usmjerene na zaštitu nacionalnih interesa Rusije i legitimnih prava njezinih građana”, poručilo je ministarstvo.
Estonija odbacuje optužbe
Estonsko ministarstvo vanjskih poslova u svojem priopćenju nije odgovorilo na sve ruske optužbe, ali je odbacilo tvrdnje da dopušta korištenje svojeg teritorija za ukrajinske vojne operacije.
„Iako u pravilu ne komentiramo ruske propagandne narative niti se upuštamo u rasprave o njima, u ovom slučaju možemo ponoviti da Estonija nikada nije dopustila niti će ikada dopustiti da se njezin teritorij koristi za vojne operacije druge države”, priopćilo je estonsko ministarstvo.
„I druge zemlje u našoj regiji jasno su iznijele isto stajalište”, dodalo je.
Rusija već dugo optužuje Estoniju i druge članice NATO-a u baltičkoj regiji da dopuštaju ukrajinskim bespilotnim letjelicama korištenje svojeg zračnog prostora.
Ukrajinske bespilotne letjelice često ulaze u zračni prostor NATO-a, što Kijev pripisuje ruskom ometanju navigacijskih signala. Članice NATO-a više su puta odbacile tvrdnje da namjerno dopuštaju bespilotnim letjelicama korištenje svojeg zračnog prostora.
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