BITKA ZA HORMUZ
Iran gubi kontrolu nad ključnim prolazom? Stručnjaci upozoravaju na opasan scenarij
Napadi na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu i okolnim vodama sve su učestaliji, a njihov broj dosegnuo je najvišu razinu od početka rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.
Teheran pojačavanjem vojnih aktivnosti nastoji ponovno uspostaviti utjecaj nad jednim od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca, dok istodobno padaju cijene nafte i prihodi od njezina izvoza, prenosi CNN.
Podaci organizacije United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), povezane s britanskom Kraljevskom mornaricom, pokazuju da je u listopadu prvi put od izbijanja sukoba krajem veljače zabilježeno više od 30 napada na brodove.
Intenzitet napada ostao je visok i u studenome. Prema CNN-ovoj analizi, do ove nedjelje evidentirana su najmanje 22 incidenta, čime je studeni već postao drugi mjesec s najviše napada od početka rata. Statistika obuhvaća Hormuški tjesnac te Perzijski i Omanski zaljev.
Razmjeri eskalacije posebno su vidljivi u usporedbi s prethodnim mjesecima, kada se u prosjeku događalo desetak napada mjesečno. Da je listopad bio najopasniji mjesec za pomorski promet u regiji ove godine, potvrđuju i podaci Međunarodne pomorske organizacije.
Iran pod sve većim pritiskom
Hormuški tjesnac od početka rata predstavlja jedno od glavnih žarišta sukoba, a poremećaji u pomorskom prometu imaju posljedice za svjetsku opskrbu energentima i globalno gospodarstvo.
Iran je počeo ograničavati plovidbu nakon američkih i izraelskih napada kojima je sukob započeo, dok je Washington uzvratio blokadom iranskih luka. Iako su države Perzijskog zaljeva u međuvremenu pronašle alternativne načine za prolazak svojih tankera, promet je i dalje znatno slabiji nego 2025. godine. Prije rata tim je pomorskim pravcem prolazila približno petina ukupne svjetske nafte.
Međutim, situacija se postupno mijenja. Cijene nafte na međunarodnim tržištima padaju, a iransko gospodarstvo suočava se sa sve ozbiljnijim posljedicama američke blokade.
Međunarodna agencija za energiju (IEA) pad cijena povezuje s oporavkom izvoza nafte iz zemalja Perzijskog zaljeva, ali i smanjenjem zabrinutosti zbog mogućih novih američkih vojnih operacija nakon izbora u SAD-u.
Analitičari smatraju da Teheran postupno gubi mogućnost utjecaja na promet kroz Hormuški tjesnac. Upravo bi zato mogao posegnuti za dodatnom eskalacijom kako bi povećao pritisak na Washington i pokušao ishoditi ustupke.
"Čini se da tržišta polaze od pretpostavke da je povratak na totalni rat malo vjerojatan i da će se opskrba naftom postupno oporaviti", rekao je Hamidreza Azizi, viši analitičar za Iran u organizaciji International Crisis Group.
"No, ta bi se procjena mogla brzo promijeniti ako Iran odluči zaoštriti sukob", upozorio je.
Poseban problem za Teheran predstavlja gotovo potpuno zaustavljanje prihoda od izvoza nafte. Prema podacima tvrtke Kpler, specijalizirane za praćenje pomorskog prometa i energetskih tokova, američka blokada ozbiljno je ograničila mogućnost isporuke iranske nafte kupcima.
"Iranska nafta na moru izvan zone blokade pala je na nulu nakon što su posljednji tereti istovareni u Kini početkom mjeseca. Zbog toga bi iranski prihodi od nafte do sredine prosinca mogli pasti na nulu", upozorio je Kpler krajem listopada.
Trump odbacuje mogućnost dogovora
Američki predsjednik Donald Trump u međuvremenu je poručio da Washington više nema potrebu pregovarati s Iranom. Potpredsjedniku JD Vanceu naložio je da pozornost usmjeri na druga pitanja, dajući do znanja da sporazum s Teheranom trenutačno nije američki prioritet.
"Ne treba nam dogovor s Iranom. Ta su vremena davno prošla!", napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
"Imamo njihov novac, stotine milijardi dolara, i kontroliramo njihov tjesnac!", dodao je.
Američki predsjednik naknadno je dao naslutiti da je spreman ponovno upotrijebiti vojnu silu protiv Irana ako procijeni da je to potrebno.
Tri tankera pogođena u manje od dva dana
Dok se političke napetosti nastavljaju, opasnost za trgovačke brodove dodatno raste. Tijekom petka i subote projektilima su pogođena tri tankera koja su napuštala Hormuški tjesnac, izvijestila je tvrtka za procjenu pomorskih rizika Marisks.
Iako odgovornost za napade zasad nije službeno utvrđena, iz Marisksa ocjenjuju da je iranska umiješanost "vjerojatna".
Prvi incident dogodio se u petak, kada je projektil pogodio pramac tankera Captain Leon, koji plovi pod zastavom Maršalovih Otoka. Nakon udara na brodu je izbio požar, no svi članovi posade ostali su neozlijeđeni i na sigurnom.
U subotu ujutro napadnut je tanker Torkel pod zastavom Hong Konga. Projektil je izazvao požar na krmenom dijelu broda, a manje od sat vremena poslije pogođen je i tanker Arina, također registriran u Hong Kongu. U tom je napadu projektil pogodio strojarnicu.
Iz Marisksa upozoravaju da posljednji incidenti potvrđuju postojanje "stalne i kritične prijetnje" komercijalnoj plovidbi u regiji.
Posebno opasnim smatra se južni pomorski koridor uz obalu Omana, koji brodovi koriste za prolazak kroz područje. Iran se toj ruti snažno protivi, zbog čega postoji opasnost od novih napada i daljnjeg pogoršanja sigurnosne situacije na jednom od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte i plina.
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