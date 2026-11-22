Iran je počeo ograničavati plovidbu nakon američkih i izraelskih napada kojima je sukob započeo, dok je Washington uzvratio blokadom iranskih luka. Iako su države Perzijskog zaljeva u međuvremenu pronašle alternativne načine za prolazak svojih tankera, promet je i dalje znatno slabiji nego 2025. godine. Prije rata tim je pomorskim pravcem prolazila približno petina ukupne svjetske nafte.