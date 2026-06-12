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KORTEO NAJVATRENIJIH

FOTO / VIDEO Toronto gori: Pogledajte kako su navijači BiH "osvojili" grad uoči utakmice s Kanadom

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N1 Info
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12. lip. 2026. 19:27
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N1 BiH
N1 BiH

Ulice Toronta u petak su preplavili navijači Bosne i Hercegovine koji su nekoliko sati prije utakmice protiv Kanade organizirali veliki korteo prema stadionu.

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U središtu grada okupile su se stotine pripadnika navijačke skupine BH Fanaticos i drugih navijača koji su uz zastave, transparente, bubnjeve i pjesmu stvorili atmosferu kakva se viđa na najvećim sportskim događajima.

Tijekom prolaska kroz grad odjekivale su navijačke pjesme posvećene Bosni i Hercegovini, a brojni prolaznici zaustavljali su se kako bi fotografirali i snimali impresivne prizore.

Posebno emotivni trenuci zabilježeni su kada su navijači uglas pjevali domoljubne pjesme, pokazujući koliko im znači reprezentacija bez obzira na udaljenost od domovine, javlja N1 BiH.

Screenshot N1 BiH
N1 BiH

Snimke iz Toronta, objavljene nekoliko sati prije početka susreta, prikazuju velik broj bh. navijača koji su stigli podržati Zmajeve na utakmici protiv domaće Kanade. Organizatori i navijači očekuju da će upravo bosanskohercegovačka publika biti među najglasnijima na stadionu.

Atmosfera u kanadskom gradu dodatno je podgrijala nogometnu groznicu među navijačima BiH, koji vjeruju da će njihova podrška pomoći reprezentaciji u važnom dvoboju protiv Kanade.

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