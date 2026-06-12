INCIDENT NA TJELESNOM
Sin Renea Bitorajca tuži školu: Traži 5.000 eura odštete, svjedok potvrdio profesorov udarac
Sin glumca Renea Bitorajca vodi sudski spor protiv zagrebačke Prve ekonomske škole zbog incidenta koji se dogodio 2023. tijekom sata tjelesnog odgoja. Danas 19-godišnji student ADU-a od škole traži 5.000 eura odštete zbog povrede prava osobnosti.
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Prema tužbi, profesor tjelesnog odgoja fizički ga je odgurnuo i udario nogom nakon što mu je naredio da ispljune žvakaću gumu.
Nakon incidenta mladić je, tvrdi se, trpio stres, probleme sa spavanjem, poteškoće s koncentracijom te izrugivanje vršnjaka, zbog čega je potražio psihološku pomoć.
Na sudu je svjedočio bivši školski kolega koji je potvrdio da je vidio profesora kako učenika udara nogom u stražnjicu.
"Vidio sam da ga je profesor primio za rame i potom udario nogom. Nakon toga su nešto razgovarali, ali se ne sjećam detalja", rekao je svjedok.
Ravnatelj razriješen zbog propusta škole
Slučaj je prije dvije godine izazvao veliku pozornost javnosti, a inspekcijski nadzor utvrdio je propuste u postupanju škole, nakon čega je ravnatelj razriješen dužnosti.
Profesor je ranije tvrdio da je nogu podigao prema učeniku, ali bez stvarnog udarca.
Odvjetnik mladića Milko Križanović poručio je da je posebno zabrinjavajuća reakcija škole nakon incidenta.
"Škole moraju biti mjesta potpune sigurnosti za učenike. Neprihvatljivo je umanjivati ili relativizirati ovakve događaje. Ako je netko odgovoran, odgovornost mora biti jasno utvrđena", rekao je Križanović novinarki Jutarnjeg lista Hajdi Karakaš Jakubin.
Nakon incidenta Bitorajčev sin napustio je školu i prebacio se u drugu obrazovnu ustanovu.
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