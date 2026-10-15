Hajdukovi navijači ostali bez svojih mjesta na Poljudu dan prije Ajaxa
Dio Hajdukovih pretplatnika neugodno se iznenadio uoči europskog ogleda s Ajaxom. Iz kluba poručuju da su promjene morali napraviti zbog UEFA-inih zahtjeva.
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Hajduk je pretplatnike iz sektora Zapad D gore premjestio na druge lokacije, a obavijest im je stigla e-mailom u kasnim večernjim satima, piše Slobodna Dalmacija.
"Poštovani, ovim putem želimo Vas obavijestiti da je, zbog proširenja sektora D Premium, dio sektora D gore kojem pripada i Vaše pretplatničko mjesto pripojen sektoru D Premium. Za sutrašnju utakmicu u privitku Vam dostavljamo ulaznicu.
Nakon utakmice s Ajaxom moći ćete odabrati drugo pretplatničko sjedalo. Svjesni smo da ova promjena može uzrokovati neugodnost te Vam se iskreno ispričavamo i zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju. Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.
S poštovanjem, HNK Hajduk s.d.d.", stoji u obavijesti koju su iz Hajduka poslali pretplatnicima.
Jedan od pretplatnika koji se obratio Slobodnoj Dalmaciji poručio je da ne želi prihvatiti novu ulaznicu te da namjerava zauzeti mjesto koje je platio. Ne isključuje ni mogućnost pravnih koraka.
Hajduk se ispričao zbog nastale situacije te ponudio mogućnost odabira zamjenskog sjedala za ostatak sezone nakon utakmice s Ajaxom, prenosi Dnevnik.
Iz Hajduka objašnjavaju da premještanje navijača nije bila proizvoljna odluka kluba, nego posljedica organizacijskih i tehničkih uvjeta koje UEFA propisuje za utakmice Konferencijske lige.
Naglašavaju da razumiju nezadovoljstvo pretplatnika, ali tvrde da su se morali prilagoditi zahtjevima europske nogometne organizacije.
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