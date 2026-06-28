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"MODRIĆ JE FENOMEN"

Kustić: Pritisak uoči Gane bio je ogroman. Luka me u liftu smirivao: "Predsjedniče, nemojte se tresti..."

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N1 Info
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28. lip. 2026. 20:01
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Croatia's Luka Modric, President of the Croatian Football Federation Marijan Kustic REUTERS/Thomas Mukoya
REUTERS/Thomas Mukoya

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić komentirao je prolazak Hrvatske u nokaut fazu Svjetskog nogometnog prvenstva, kao i kapetana Luku Modrića i sudbinu izbornika Zlatka Dalića.

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Kustić je RTL-ovom Marku Vargeku rekao da pritisak koji je bio prije utakmice s Ganom ne pamti otkako je predsjednik HNS-a. "Ali, ulazeći u lift prije utakmice, bio je tu Luka. U jednom trenutku me pogledao i rekao: 'Predsjedniče, nemojte se tresti. Danas ćemo pobijediti'. Tada sam vidio da stvarno možemo uspjeti."

Luka Modrić je, poručio je Kustić, fenomen. "Ne samo da je najveći kojeg smo imali u povijesti hrvatskog nogometa, nego je jedan od najvećih u povijesti svjetskog nogometa", naveo je predsjednik HNS-a.

Na pitanje koji su bili ključni trenuci u svlačionici i izvan nje koji su prelomili pritisak, odgovorio je da je to zajedništvo koje krasi hrvatsku reprezentaciju i to je to najveća snaga reprezentacije.

Istaknuo je i da bi volio da Zlatko Dalić ostane uz reprezentaciju i nakon ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva.

"Sjeli smo i dali si ruku. Naša želja je Zlatko Dalić i to je neupitno. Ali, fokus je sada na Portugalu. Vjerujem u uspjeh naših igrača, Zlatka, cijelog stožera, Petkovića... svih ljudi koji su uz njega, jer to je nešto fenomenalno. To veliko zajedništvo između igrača i prekrasnih navijača daje nam ogromnu snagu", rekao je.

"Vatreni" će u šesnaestini finala igrati protiv Portugalaca. Kustić vjeruje u pobjedu. "Uz dobru pripremu i podršku fenomenalnih navijača duboko se nadam pobjedi i prolasku dalje. Kad vidite da kapetan u 90. minuti uklizava, to je najbolji primjer našim mladim igračima", zaključio je Kustić.

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Teme
hrvatska nogometna reprezentacija luka modrić marijan kustić sp 2026. sp2026 svjetsko nogometno prvesntvo

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