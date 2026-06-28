Kustić: Pritisak uoči Gane bio je ogroman. Luka me u liftu smirivao: "Predsjedniče, nemojte se tresti..."

"Sjeli smo i dali si ruku. Naša želja je Zlatko Dalić i to je neupitno. Ali, fokus je sada na Portugalu. Vjerujem u uspjeh naših igrača, Zlatka, cijelog stožera, Petkovića... svih ljudi koji su uz njega, jer to je nešto fenomenalno. To veliko zajedništvo između igrača i prekrasnih navijača daje nam ogromnu snagu", rekao je.