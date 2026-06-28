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Saveznik za zdravu jetru

Namirnica koju jetra voli: Mala količina može ukloniti toksine iz tijela i poboljšati zdravlje

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N1 Info
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28. lip. 2026. 09:43
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namirnice, salate, masline, ručak, krastavac, sir, jabuka, rajčica, krekeri, sir, svježi sir
Pixabay/ilustracija

Jetra se smatra jednim od najvažnijih organa jer filtrira toksine, regulira metabolizam i ima ključnu ulogu u zdravlju cijelog organizma. Iako se često usredotočujemo na alkohol kao glavnog neprijatelja jetre, zapravo brojne svakodnevne navike dovode do opterećenja – i s vremenom do masne jetre, piše Elle.

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No postoji jednostavno i, prije svega, ukusno rješenje: svježi sir.

Nutricionistica Nurija Dijanova ističe da je upravo svježi sir jedna od najboljih namirnica za zaštitu jetre. Naime, sadrži važnu aminokiselinu metionin koja pomaže u razgradnji i uklanjanju viška masnoće iz jetrenih stanica. Taj prirodni proces podupire cjelokupno zdravlje jetre i istodobno pridonosi boljem funkcioniranju metabolizma, prenosi Metropolitan.si.

„Metionin, koji se nalazi u svježem siru, od ključne je važnosti za zdravlje jetre. Pomaže kod svih oblika bolesti jetre, a posebno u sprječavanju nakupljanja masnoća“, objašnjava Dijanova. „Znanstveno gledano, svježi sir poboljšava metabolizam jetrenih stanica.“

svježi sir - Pixabay/ilustracija
Pixabay/ilustracija

Koliko je sira dovoljno?

Za terapijski učinak nutricionistica savjetuje svakodnevni unos od najmanje 50 grama svježeg sira. Za muškarce se preporučuje nešto veća količina, ovisno o tjelesnoj masi. Sir se može uključiti u svaki obrok: ujutro 50 grama, za ručak do 100 grama, a jednako toliko i za večeru, prenosi Stil.

Zašto jetra treba vašu pomoć?

Jetra ne boli – zato je prečesto zanemarujemo. No bez zdravog rada jetre nije moguće postići optimalno zdravstveno stanje, hormonsku ravnotežu ni zdravu probavu. Upravo zato važno je redovito pružati podršku, i prije nego što se pojave problemi. A što je jednostavnije od kriške svježeg sira?

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Teme
jetra nutricionizam prehrana svježi sir uklanjanje masnoća zdravlje jetre

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