Saveznik za zdravu jetru
Namirnica koju jetra voli: Mala količina može ukloniti toksine iz tijela i poboljšati zdravlje
Jetra se smatra jednim od najvažnijih organa jer filtrira toksine, regulira metabolizam i ima ključnu ulogu u zdravlju cijelog organizma. Iako se često usredotočujemo na alkohol kao glavnog neprijatelja jetre, zapravo brojne svakodnevne navike dovode do opterećenja – i s vremenom do masne jetre, piše Elle.
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No postoji jednostavno i, prije svega, ukusno rješenje: svježi sir.
Nutricionistica Nurija Dijanova ističe da je upravo svježi sir jedna od najboljih namirnica za zaštitu jetre. Naime, sadrži važnu aminokiselinu metionin koja pomaže u razgradnji i uklanjanju viška masnoće iz jetrenih stanica. Taj prirodni proces podupire cjelokupno zdravlje jetre i istodobno pridonosi boljem funkcioniranju metabolizma, prenosi Metropolitan.si.
„Metionin, koji se nalazi u svježem siru, od ključne je važnosti za zdravlje jetre. Pomaže kod svih oblika bolesti jetre, a posebno u sprječavanju nakupljanja masnoća“, objašnjava Dijanova. „Znanstveno gledano, svježi sir poboljšava metabolizam jetrenih stanica.“
Koliko je sira dovoljno?
Za terapijski učinak nutricionistica savjetuje svakodnevni unos od najmanje 50 grama svježeg sira. Za muškarce se preporučuje nešto veća količina, ovisno o tjelesnoj masi. Sir se može uključiti u svaki obrok: ujutro 50 grama, za ručak do 100 grama, a jednako toliko i za večeru, prenosi Stil.
Zašto jetra treba vašu pomoć?
Jetra ne boli – zato je prečesto zanemarujemo. No bez zdravog rada jetre nije moguće postići optimalno zdravstveno stanje, hormonsku ravnotežu ni zdravu probavu. Upravo zato važno je redovito pružati podršku, i prije nego što se pojave problemi. A što je jednostavnije od kriške svježeg sira?
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