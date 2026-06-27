Profesorica sa Stanforda već 27 godina proučava uspješne i sretne ljude: Ovih pet navika imaju gotovo svi

Ilustracija: Vitaly Gariev on Unsplash

Tina Seelig je izvršna direktorica programa Knight-Hennessy Scholars na Stanford University, gdje gotovo tri desetljeća radi sa studentima na temama liderstva, poduzetništva i inovacija. Doktorirala je neuroznanost na Medicinskom fakultetu Stanforda, a autorica je knjige "What I Wish I Knew About Luck", u kojoj istražuje kako ljudi mogu povećati svoje šanse za uspjeh stvaranjem okolnosti u kojima se dobre prilike češće pojavljuju.

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U kolumni za Make It Seelig je napisala da sreća nije samo rezultat slučajnosti, već nešto na što možemo utjecati svojim ponašanjem i navikama.

"Tijekom 27 godina rada na Stanfordu naučila sam jednu važnu stvar koju prenosim studentima: sreća nije samo stvar slučajnosti. Postoje načini da povećate vjerojatnost da vam se dobre stvari dogode", napisala je.

Mnogi ljudi vjeruju da je sreća rijetka i nepredvidiva, no Seelig je uspoređuje s vjetrom. "Ne možemo ga vidjeti, ali je svuda oko nas i ima veliku snagu. Oni koji znaju podignuti jedra mogu ga iskoristiti u svoju korist".

Prema njezinim riječima, postoji nekoliko navika koje ljudima pomažu češće privući povoljne prilike, piše Nova.rs.

Sretni ljudi znaju svoje životne vrijednosti

Da biste definirali vlastite temeljne vrijednosti, morate razumjeti što vam je zaista važno i preko čega nikada ne biste prešli.

Kad su vam principi jasni, lakše procjenjujete je li neka prilika u skladu s osobom kakva želite biti ili predstavlja samo opasnu distrakciju.

Primjerice, ako netko od vas traži da prikrijete podatke u financijskom izvještaju ili pretjerate s mogućnostima proizvoda koji prodajete, puno je lakše reći "ne" ako su poštenje i integritet dio vašeg identiteta.

Ljudi pažljivo promatraju vaše ponašanje. Kada vide da dosljedno živite prema svojim vrijednostima, grade povjerenje u vas. Upravo to povjerenje često kasnije otvara vrata novim poslovnim i životnim prilikama.

Sretni ljudi preuzimaju odgovornost za vlastitu priču

Mnogi ljudi ostaju zarobljeni u uvjerenjima koja ih ograničavaju. U glavi im se ponavljaju misli poput: "Jednostavno nisam dobar u tome" ili "Kod mene je oduvijek tako".

Lako je dopustiti prošlosti da određuje budućnost i povjerovati da nemamo kontrolu nad onim što dolazi. Upravo tada ljudi ostaju zaglavljeni u okolnostima koje im više ne odgovaraju.

Kada počnete sebe promatrati kao osobu sposobnu prevladati teške situacije – bilo da je riječ o izazovnom djetinjstvu ili kompliciranom radnom okruženju – postajete svjesniji vlastite moći da promijenite život.

Sretni ljudi ostavljaju prostor za iznenađenja

Svaka odluka koju donesete, bez obzira koliko se činila malom, može promijeniti smjer vašeg života.

To može biti kratak razgovor s nepoznatom osobom dok čekate u redu, poziv bivšem kolegi s kojim godinama niste razgovarali ili odluka da ustanete sat vremena ranije kako biste vježbali.

Osoba koju ste slučajno upoznali može postati blizak prijatelj. Jedan telefonski poziv može otvoriti vrata novom poslu. Redovita tjelesna aktivnost može pozitivno utjecati na zdravlje i produžiti život.

Sretni ljudi ne znaju unaprijed što će se dogoditi, ali ostavljaju dovoljno prostora da neočekivane prilike pronađu put do njih.

Sretni ljudi prihvaćaju nesigurnost

Mnogi ljudi bore se sa sindromom varalice – osjećajem da nisu dovoljno sposobni ili da ne zaslužuju uspjeh koji su postigli.

No, ljudi kojima se često „posreći“ razumiju da svako novo iskustvo donosi mogućnost uspjeha, ali i neuspjeha. Nelagoda je često znak da rastemo i učimo.

Možda bi, smatra Seelig, sindrom varalice trebalo preimenovati u "sindrom napretka".

Pogledajte dijete koje uči hodati. Ono pada iznova i iznova, ali svaki pad približava ga trenutku kada će samostalno napraviti prve korake.

Umjesto da se sramite pogrešaka, pokušajte voditi evidenciju neuspjeha. Zapišite svako razočaranje, ali i lekciju koju ste iz njega izvukli. Tako ćete lakše prepoznati što sljedeći put možete učiniti drugačije.

Kad shvatite da se uspjeh često skriva iza teških lekcija, otvarate prostor novim prilikama.

Sretni ljudi redovito pokazuju zahvalnost

Možda je upravo zahvalnost jedan od najpodcjenjenijih načina povećanja vlastite sreće.

Dovoljno je nekome priznati trud, zahvaliti na pomoći ili pokazati da cijenite ono što je učinio za vas.

To može biti iskrena poruka zahvalnosti, javna pohvala ili mali pažljivo odabran znak pažnje koji pokazuje da ste primijetili nečiji trud.

Ljudi koji se osjećaju cijenjeno puno su spremniji ponovno vam pomoći u budućnosti. S druge strane, oni koji imaju osjećaj da se njihov trud podrazumijeva često neće željeti ulagati dodatni napor.

Zato zahvalnost nije samo pitanje lijepog ponašanja. Ona je jedan od najmoćnijih načina stvaranja odnosa koji nam kasnije mogu donijeti nove prilike i pozitivne okolnosti.