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gospodski potez

Livakovića u Turskoj dočekali zvižducima, on potezom nakon utakmice oduševio navijače

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N1 Info
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15. lis. 2026. 14:01
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Croatia's goalkeeper #01 Dominik Livakovic at the Poljud Stadium in Split, on November 18, 2024. (Photo by Damir SENCAR / AFP)
AFP / DAMIR SENCAR

Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković našao se u središtu pozornosti u Istanbulu, gdje je Barcelona u drugom kolu ligaškog dijela Lige prvaka slavila protiv Galatasaraya s 4:1. Domaći sastav prvi je poveo, no gosti su nakon preokreta stigli do uvjerljive pobjede.

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Iako Livaković na utakmici nije nastupio, bio je jedna od glavnih tema večeri, piše Gol.hr. Dio navijača Galatasaraya zviždao mu je i vrijeđao ga čim se pojavio na stadionu, a razlog za takav doček bilo je njegovo ranije igranje za gradskog rivala Fenerbahče.

Gospodski potez nakon uvreda

Nakon završetka susreta hrvatski čuvar mreže pokazao je izniman sportski duh. Livaković je odmah prišao domaćem vrataru Ugurcanu Cakiru i utješio ga nakon poraza.

Fotografije njihova susreta ubrzo su se pojavile na društvenim mrežama, gdje je gesta izazvala brojne pozitivne reakcije. Zbog tog poteza hrvatskog su reprezentativca pohvalili čak i pojedini navijači Galatasaraya.

Teme
dominik livaković fc barcelona galatasaray liga prvaka nogomet sportske vijesti

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