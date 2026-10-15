gospodski potez
Livakovića u Turskoj dočekali zvižducima, on potezom nakon utakmice oduševio navijače
Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković našao se u središtu pozornosti u Istanbulu, gdje je Barcelona u drugom kolu ligaškog dijela Lige prvaka slavila protiv Galatasaraya s 4:1. Domaći sastav prvi je poveo, no gosti su nakon preokreta stigli do uvjerljive pobjede.
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Iako Livaković na utakmici nije nastupio, bio je jedna od glavnih tema večeri, piše Gol.hr. Dio navijača Galatasaraya zviždao mu je i vrijeđao ga čim se pojavio na stadionu, a razlog za takav doček bilo je njegovo ranije igranje za gradskog rivala Fenerbahče.
Gospodski potez nakon uvreda
Nakon završetka susreta hrvatski čuvar mreže pokazao je izniman sportski duh. Livaković je odmah prišao domaćem vrataru Ugurcanu Cakiru i utješio ga nakon poraza.
Livakovic, Uğurcan Çakır’ı maç sonunda teselli etti. https://t.co/ahsXiyJVdy— BBO Sports (@bbosports) October 13, 2026
Fotografije njihova susreta ubrzo su se pojavile na društvenim mrežama, gdje je gesta izazvala brojne pozitivne reakcije. Zbog tog poteza hrvatskog su reprezentativca pohvalili čak i pojedini navijači Galatasaraya.
Dominik Livakovic bu kez Barcelona forması altında RAMS Park’ta Galatasaray’a rakip oluyor 📹 https://t.co/QOpLFpGomH— Kağan Dursun (@Kaganovic) October 12, 2026
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