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VATRENI IZGUBILI

Navijači bijesni: Krađa! Krađa! Krađa! Najveća krađa ikad! Namjestili su da Ronaldo osvoji!

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N1 Info
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03. srp. 2026. 07:29
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Hrvatska nogometna reprezentacija u 16-ini finala Svjetskog prvenstva izgubila je od Portugala u Torontu sa 1-2 (0-0).

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Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

U zadnjim sekundama susreta Gvardiol je zatresao portugalsku mrežu za erupciju slavlja, ali pregledom VAR-a ustanovljeno je kako je asistent Pašalić bio u zaleđu.

Navijači su mahom očajni i bijesni.

"Krađa, krađa, krađa! Najveća krađa ikad! Namjestili su da Ronaldo osvoji!", rekao nam je jedan Splićanin.

"Sudac nije bio dorastao suđenju ove utakmice", smatra drugi.

Više u videu iznad.

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