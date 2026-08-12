POLICIJA TRAŽI POČINITELJE
Požar u Dubrovniku izazvao ilegalni vatromet, građani tvrde da se triput pucalo: "Ne znam što im je bilo..."
Dubrovačka policija potvrdila je da je požar koji je sinoć izbio na Gorici sv. Vlaha izazvan nezakonitim izvođenjem vatrometa, a izgorjelo je oko šest tisuća četvornih metara šume.
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Malo nakon ponoći vatra je buknula uz cestu prema Gorici sv. Vlaha, a zbog bure se u svega nekoliko minuta proširila šumom i opasno približila stambenim zgradama.
"Sa susjedima smo počeli gasiti požar, a onda su došli vatrogasci. Bio je jedan automobil koji je skoro izgorio, susjed ga je uspio maknuti", naveo je Vinko.
Vatrogasci su požar uspjeli usmjeriti prema moru, no na strmom terenu suočili su se s dodatnim problemima.
"Dosta zahtjevan teren, imali smo na južnoj strani i pet, šest eksplozija, tako da smo morali izvući ljude, ali uspjeli smo požar lokalizirati", rekao je za HRT zapovjednik JVP-a Dubrovački vatrogasci Zdravko Kovačić.
'Tri puta se pucalo'
Policija je na mjestu izbijanja požara pronašla prazne čahure i ostatke pirotehničkih sredstava. Za počiniteljima se još traga.
"Tri puta se pucalo. Prvi put desetak minuta prije, a onda još dva puta zaredom. Otvorio sam prozor i već vidio požar dolje. Dok sam se ja spustio, vatra je već prošla gore. Sve se dogodilo, rekao bih, u minuti", pojasnio je Vinko.
'Ne znam gdje im je bila pamet'
"Jako mi je žao što se to uopće dogodilo. Jedini zaključak koji se nameće jest da je riječ o krajnjoj neodgovornosti pojedinca ili grupe", kazao je Ivica.
"Čuo sam da su to nekakvi stranci koji su to potpuno bezobzirno napravili usred kolovoza, po buri. Ne znam gdje im je bila pamet", naveo je Eugen.
Požar je nakon više od sat i pol stavljen pod nadzor, a vatrogasci su potom sanirali rubove požarišta sve do jutra.
"Dobro smo se organizirali i sami požar u vrlo kratkom roku stavili pod nadzor, odnosno lokalizirali. Potom smo radili na sanaciji rubova sve do jutros", pojasnio je zapovjednik smjene JVP-a Dubrovački vatrogasci Stjepko Grčić.
'Uhvati te malo strah kad vidiš što su sve vatrogasci noćas radili'
Budući da je riječ o najšumovitijem dijelu grada, u kojem se nalazi i bolnica, vatrogasci će na području požara dežurati cijeli dan.
"I tek danas, kad vidimo kakav je teren s te južne strane, čovjeka uhvati malo i strah kad vidi što su sve vatrogasci noćas odradili", kazao je Kovačić za HRT.
Visoke temperature, bura i nepromišljene odluke pojedinaca predstavljaju velik rizik od novih požara. Ovoga puta vatrogasci su spriječili da požar preraste u katastrofu.
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