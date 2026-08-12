Hrstić: Broj karcinoma u Lici je manji od hrvatskog prosjeka

Upitana zašto se voda iz bunara tek sada testira te je li to trebalo učiniti ranije, Hrstić je uzvratila kako je voda iz vodovodne mreže jedina dostupna. "Ne postoje podaci o tome gdje se bunari nalaze i upravo zato je županijski zavod i HZJZ nominirao da se svi građani koji posjeduju bunare jave i ta će se voda ispitivati na jednak način kao i vodovodna voda", pojasnila je ministrica zdravstva.