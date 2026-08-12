"PRECIZNA OPERACIJA"
Zelenski tvrdi da je Ukrajina oslobodila 745 četvornih kilometara: "Točno prema planu"
Ukrajinske snage oslobodile su ove godine 745 kilometara četvornih teritorija pod ruskom okupacijom duž dijela jugoistočnog bojišta, izjavio je u srijedu predsjednik Volodimir Zelenski, pohvalivši operaciju za koju je rekao da se odvijala „točno prema planu“.
Oglas
Ukrajinska vojska u proteklih mjeseci nastoji izvršiti dodatni pritisak na Moskvu, izvodeći protunapade na dijelovima bojišnice duge 1200 kilometara te gađajući logističku i energetsku infrastrukturu.
Zelenski je rekao da je 26 naselja u Dnjepropetrovskoj, Donjeckoj i Zaporiškoj oblasti vraćeno pod kontrolu Kijeva. Nalaze se duž otprilike 60 kilometara dugog poteza bojišnice gdje se spajaju granice tih triju oblasti.
„Ta naša ofenzivna operacija izvedena je precizno – točno prema planu“, objavio je na društvenoj mreži X, pripisujući zasluge ukrajinskim zračno-desantnim snagama i drugim postrojbama.
From January through August of this year, our warriors of the Airborne Assault Forces and other units carried out an effective offensive operation in the Oleksandrivskyi sector. Thanks to the active operations of our troops, significant losses were inflicted on the occupation… pic.twitter.com/0mctprNaI7— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 12, 2026
Prema karti bojišnice ukrajinske skupine DeepState, velik dio tog područja i dalje je u sivoj zoni koju u potpunosti ne kontrolira nijedna strana. Dio je označen kao područje koje je i dalje pod ruskom kontrolom.
Videozapis koji je u srijedu objavio ukrajinski glavni stožer prikazuje uglavnom snimke iz drona na kojima ukrajinski vojnici podižu ukrajinsku zastavu u oslobođenim naseljima. Reuters nije mogao neovisno potvrditi vjerodostojnost snimke.
Napredovanje ruskih snaga na bojišnici usporilo se ove godine na većem dijelu bojišta, kažu analitičari, iako se njihove snage i dalje približavaju ključnim gradovima u istočnoj ukrajinskoj Donjeckoj oblasti.
Moskva je zatražila od Kijeva da se odrekne preostalog dijela industrijski razvijene Donjecke oblasti, što Kijev ne želi učiniti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas