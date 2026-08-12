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TRAGEDIJA

Dvije osobe poginule u nesreći kod Sinja, vozilo sletjelo u provaliju

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N1info
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12. kol. 2026. 20:25
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02.07.2026., Sibenik --Sudar automobila i vozila saniteta kod Morinjskog mosta, sest osoba prevezeno u bolnicu.Ocevid je u tijeku a prometna policija regulira promet jednom trakom. Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Ilustracija: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Dvije osobe smrtno su stradale u prometnoj nesreći koja se malo poslije 19 sati dogodila na sinjskom području, u mjestu Podosoje.

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Malo poslije 19 sati na sinjskom području, na državnoj cesti DC 1 u mjestu Podosoje, dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozilo izletjelo s kolnika u provaliju, pri čemu su dvije osobe smrtno stradale, piše Večernji.

Na mjestu događaja u tijeku je očevid.

Teme
nesreća kod sinja nesreća podosoje prometna nesreća

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