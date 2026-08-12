TRAGEDIJA
Dvije osobe poginule u nesreći kod Sinja, vozilo sletjelo u provaliju
N1info
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12. kol. 2026. 20:25
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Dvije osobe smrtno su stradale u prometnoj nesreći koja se malo poslije 19 sati dogodila na sinjskom području, u mjestu Podosoje.
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Malo poslije 19 sati na sinjskom području, na državnoj cesti DC 1 u mjestu Podosoje, dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozilo izletjelo s kolnika u provaliju, pri čemu su dvije osobe smrtno stradale, piše Večernji.
Na mjestu događaja u tijeku je očevid.
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