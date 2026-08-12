NEBESKI FENOMEN
FOTO, VIDEO / Pogledajte kako je izgledala djelomična pomrčina Sunca u Komiži, Zagrebu, Vela Luci...
Jedna od najupečatljivijih astronomskih pojava - djelomična pomrčina Sunca bila je vidljiva i u našim krajevima.
Pogledajte kako je izgledala djelomična pomrčina Sunca u Komiži.
Pomrčina Sunca u Hrvatskoj
Igor Kralj/PIXSELL/Zagreb
Igor Soban/PIXSELL/Vela Luka
Igor Kralj/PIXSELL/Zagreb
Ivo Cagalj/PIXSELL/Zagvozd
Igor Kralj/PIXSELL/Zagreb
Igor Soban/PIXSELL/Vela Luka
Nera Valentić/N1/Komiža
Nera Valentić/N1/Komiža
Nera Valentić/N1/Komiža
Nera Valentić/N1
Nera Valentić/N1
Nera Valentić/N1
Nera Valentić/N1
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