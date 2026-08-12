FOTO, VIDEO / Pogledajte kako je izgledala djelomična pomrčina Sunca u Komiži, Zagrebu, Vela Luci...

Igor Soban/PIXSELL/Vela Luka

Jedna od najupečatljivijih astronomskih pojava - djelomična pomrčina Sunca bila je vidljiva i u našim krajevima.

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Pogledajte kako je izgledala djelomična pomrčina Sunca u Komiži.

Pomrčina Sunca u Hrvatskoj + 10 Pogledajte Galeriju Igor Kralj/PIXSELL/Zagreb Manje Igor Kralj/PIXSELL/Zagreb Više Igor Soban/PIXSELL/Vela Luka Manje Igor Soban/PIXSELL/Vela Luka Više Igor Kralj/PIXSELL/Zagreb Manje Igor Kralj/PIXSELL/Zagreb Više Ivo Cagalj/PIXSELL/Zagvozd Manje Ivo Cagalj/PIXSELL/Zagvozd Više Igor Kralj/PIXSELL/Zagreb Manje Igor Kralj/PIXSELL/Zagreb Više Igor Soban/PIXSELL/Vela Luka Manje Igor Soban/PIXSELL/Vela Luka Više Nera Valentić/N1/Komiža Manje Nera Valentić/N1/Komiža Više Nera Valentić/N1/Komiža Manje Nera Valentić/N1/Komiža Više Nera Valentić/N1/Komiža Manje Nera Valentić/N1/Komiža Više Nera Valentić/N1 Manje Nera Valentić/N1 Više Nera Valentić/N1 Manje Nera Valentić/N1 Više Nera Valentić/N1 Manje Nera Valentić/N1 Više Nera Valentić/N1 Manje Nera Valentić/N1 Više / 13

Nera Valentić/N1