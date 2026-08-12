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NEBESKI FENOMEN

FOTO, VIDEO / Pogledajte kako je izgledala djelomična pomrčina Sunca u Komiži, Zagrebu, Vela Luci...

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N1 Info
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12. kol. 2026. 19:49
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12.08.2026., Vela Luka - Pomrcina sunca. Photo: Igor Soban/PIXSELL
Igor Soban/PIXSELL/Vela Luka

Jedna od najupečatljivijih astronomskih pojava - djelomična pomrčina Sunca bila je vidljiva i u našim krajevima.

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Pogledajte kako je izgledala djelomična pomrčina Sunca u Komiži.

Pomrčina Sunca u Hrvatskoj

PIXSELL
12.08.2026., Vela Luka - Pomrcina sunca. Photo: Igor Soban/PIXSELL
PIXSELL
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Pomrčina Nera
Nera Valentić/N1
Teme
komiža pomrčina sunca

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