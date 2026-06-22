O njemu nitko ne priča. Ne igra za Barçu ili Madrid. On je najpodcjenjeniji nogometaš na Mundijalu

Napadač Real Sociedada (točnije: lažna devetka ili hibridna desetka, klasični španjolski polivalentni kreativac koji može igrati bilo gdje u prednjoj liniji) zapucao je nekoliko dobrih prilika, a ostao je i upamćen po tome što je postao prvi igrač u povijesti svjetskih prvenstava koji u prvih 30 minuta igre nije imao niti jedan dodir s loptom. Čini se da ga je to samo motiviralo da pokaže koliko je bitan za igru jedne od najboljih reprezentacija svijeta.