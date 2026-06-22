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Talentirani Bask

O njemu nitko ne priča. Ne igra za Barçu ili Madrid. On je najpodcjenjeniji nogometaš na Mundijalu

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Luka Kostić
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22. lip. 2026. 17:22
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ATLANTA, GEORGIA - JUNE 21: Mikel Oyarzabal #21 of Spain celebrates scoring his team's third goal during the FIFA World Cup 2026 Group H match between Spain and Saudi Arabia at Atlanta Stadium on June 21, 2026 in Atlanta, Georgia.
Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Mikel Oyarzabal vratio je Španjolsku na pravi put nakon kiksa protiv Zelenortskih Otoka. Zabio je dva gola i asistirao za Laminea Yamala protiv Saudijske Arabije. On je jedan od ključnih igrača europskih prvaka

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Mikel Oyarzabal bio je na meti brojnih kritika nakon što je Španjolska, europski prvak i jedan od prvih favorita za osvajanje svjetske krune, odigrala bez pogodaka protiv autsajdera Zelenortskih Otoka u prvoj utakmici grupne faze.

Dva gola i asistencija u prvih pola sata

Napadač Real Sociedada (točnije: lažna devetka ili hibridna desetka, klasični španjolski polivalentni kreativac koji može igrati bilo gdje u prednjoj liniji) zapucao je nekoliko dobrih prilika, a ostao je i upamćen po tome što je postao prvi igrač u povijesti svjetskih prvenstava koji u prvih 30 minuta igre nije imao niti jedan dodir s loptom. Čini se da ga je to samo motiviralo da pokaže koliko je bitan za igru jedne od najboljih reprezentacija svijeta.

Jučer je, tako, u prvih 30 minuta imao udio u svim golovima svoje reprezentacije; prvo je asistirao za gol Laminea Yamala, a onda i sam dvaput pogodio. Time je, prema podacima Opte, postao tek treći igrač na svjetskim prvenstvima koji je u 30 minuta sudjelovao u tri pogotka.

"Da takve brojke ostvaruje igrač s većim imenom, slušali bismo o tome svaki dan"

Ovako je o njemu pričao legendarni Paul Scholes:

Četrnaest golova i sedam asistencija u trinaest utakmica je suludo. Da takve brojke ostvaruje neki igrač s većim imenom, slušali bismo o tome svaki dan.

On je jedan od najpodcjenjenijih napadača u svjetskom nogometu. Nema drame, nema velikih naslova, nema cirkusa na društvenim mrežama – samo golovi, asistencije i vrhunske predstave kad god Španjolskoj zatreba.

A ovako je njegov nastup opisao ESPN:

No upravo je Mikel Oyarzabal bio taj koji je ukrao pozornost. Nakon što je asistirao Yamalu za vodeći pogodak, središnji napadač postigao je dva gola u razmaku od samo tri minute.

Prvi pogodak pokazao je mnoge njegove kvalitete: osjećaj za prostor i predviđanje situacije u kaznenom prostoru dok je pratio Laporteov udarac glavom, pametan prvi dodir kojim je smirio loptu i stvorio prostor za udarac te sigurna završnica.

Oyarzabal je mogao kompletirati hat-trick u 35. minuti, kada je vanjskim dijelom stopala pogodio gredu nakon pogreške vratara Mohammeda Al-Owaisa. No više nije dobio novu priliku. Pri vodstvu od 3:0 i Yamal i Oyarzabal zamijenjeni su na poluvremenu jer je njihov posao već bio obavljen.

„Znali smo otprilike što ćemo napraviti”, rekao je izbornik Luis de la Fuente kada su ga upitali o Yamalovoj zamjeni. „Ovisilo je o razvoju utakmice, ali znali smo da je današnji korak važan. Gladna je osoba za uspjehom. Dobro je ostaviti ga s tim osjećajem da želi još. On je sretan, a i mi smo.”

ATLANTA, GEORGIA - JUNE 21: Mikel Oyarzabal #21 of Spain celebrates with teammate Lamine Yamal #19 after scoring his team's third goal during the FIFA World Cup 2026 Group H match between Spain and Saudi Arabia
Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Oko njega nema medijske buke

Ako je Yamal superzvijezda, Oyarzabal bi mogao biti najpodcjenjeniji igrač ovog turnira. Oko njega nema velike medijske buke; možda zato što igra za Real Sociedad, a ne za Real Madrid ili Barcelonu.

No njegove brojke govore same za sebe. U kvalifikacijama je sudjelovao s šest pogodaka i četiri asistencije, a na ovom Svjetskom prvenstvu već ima dva gola i jednu asistenciju. Za reprezentaciju je postigao 15 pogodaka u posljednjih 15 nastupa.

To su impresivne brojke za igrača koji dobiva vrlo malo pažnje, unatoč tome što je upravo on postigao pobjednički pogodak za Španjolsku u finalu Europskog prvenstva 2024. Zato ne čudi što je za igrača utakmice u finalu proglašen upravo Oyarzabal, a ne Yamal.

Dogura li, kao što se očekiva, Španjolska daleko na ovom Mundijalu, budite sigurni da će to u velikoj mjeri biti zbog Mikela Oyarzabala.

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