Talentirani Bask
O njemu nitko ne priča. Ne igra za Barçu ili Madrid. On je najpodcjenjeniji nogometaš na Mundijalu
Mikel Oyarzabal vratio je Španjolsku na pravi put nakon kiksa protiv Zelenortskih Otoka. Zabio je dva gola i asistirao za Laminea Yamala protiv Saudijske Arabije. On je jedan od ključnih igrača europskih prvaka
Mikel Oyarzabal bio je na meti brojnih kritika nakon što je Španjolska, europski prvak i jedan od prvih favorita za osvajanje svjetske krune, odigrala bez pogodaka protiv autsajdera Zelenortskih Otoka u prvoj utakmici grupne faze.
Dva gola i asistencija u prvih pola sata
Napadač Real Sociedada (točnije: lažna devetka ili hibridna desetka, klasični španjolski polivalentni kreativac koji može igrati bilo gdje u prednjoj liniji) zapucao je nekoliko dobrih prilika, a ostao je i upamćen po tome što je postao prvi igrač u povijesti svjetskih prvenstava koji u prvih 30 minuta igre nije imao niti jedan dodir s loptom. Čini se da ga je to samo motiviralo da pokaže koliko je bitan za igru jedne od najboljih reprezentacija svijeta.
Jučer je, tako, u prvih 30 minuta imao udio u svim golovima svoje reprezentacije; prvo je asistirao za gol Laminea Yamala, a onda i sam dvaput pogodio. Time je, prema podacima Opte, postao tek treći igrač na svjetskim prvenstvima koji je u 30 minuta sudjelovao u tri pogotka.
"Da takve brojke ostvaruje igrač s većim imenom, slušali bismo o tome svaki dan"
Ovako je o njemu pričao legendarni Paul Scholes:
„Četrnaest golova i sedam asistencija u trinaest utakmica je suludo. Da takve brojke ostvaruje neki igrač s većim imenom, slušali bismo o tome svaki dan.”
„On je jedan od najpodcjenjenijih napadača u svjetskom nogometu. Nema drame, nema velikih naslova, nema cirkusa na društvenim mrežama – samo golovi, asistencije i vrhunske predstave kad god Španjolskoj zatreba.”
A ovako je njegov nastup opisao ESPN:
No upravo je Mikel Oyarzabal bio taj koji je ukrao pozornost. Nakon što je asistirao Yamalu za vodeći pogodak, središnji napadač postigao je dva gola u razmaku od samo tri minute.
Prvi pogodak pokazao je mnoge njegove kvalitete: osjećaj za prostor i predviđanje situacije u kaznenom prostoru dok je pratio Laporteov udarac glavom, pametan prvi dodir kojim je smirio loptu i stvorio prostor za udarac te sigurna završnica.
Oyarzabal je mogao kompletirati hat-trick u 35. minuti, kada je vanjskim dijelom stopala pogodio gredu nakon pogreške vratara Mohammeda Al-Owaisa. No više nije dobio novu priliku. Pri vodstvu od 3:0 i Yamal i Oyarzabal zamijenjeni su na poluvremenu jer je njihov posao već bio obavljen.
„Znali smo otprilike što ćemo napraviti”, rekao je izbornik Luis de la Fuente kada su ga upitali o Yamalovoj zamjeni. „Ovisilo je o razvoju utakmice, ali znali smo da je današnji korak važan. Gladna je osoba za uspjehom. Dobro je ostaviti ga s tim osjećajem da želi još. On je sretan, a i mi smo.”
Oko njega nema medijske buke
Ako je Yamal superzvijezda, Oyarzabal bi mogao biti najpodcjenjeniji igrač ovog turnira. Oko njega nema velike medijske buke; možda zato što igra za Real Sociedad, a ne za Real Madrid ili Barcelonu.
No njegove brojke govore same za sebe. U kvalifikacijama je sudjelovao s šest pogodaka i četiri asistencije, a na ovom Svjetskom prvenstvu već ima dva gola i jednu asistenciju. Za reprezentaciju je postigao 15 pogodaka u posljednjih 15 nastupa.
To su impresivne brojke za igrača koji dobiva vrlo malo pažnje, unatoč tome što je upravo on postigao pobjednički pogodak za Španjolsku u finalu Europskog prvenstva 2024. Zato ne čudi što je za igrača utakmice u finalu proglašen upravo Oyarzabal, a ne Yamal.
Dogura li, kao što se očekiva, Španjolska daleko na ovom Mundijalu, budite sigurni da će to u velikoj mjeri biti zbog Mikela Oyarzabala.
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