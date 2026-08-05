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31. GODIŠNJICA OLUJE

Klasić: U Srbiji neće biti promjena jer im je na čelu Vučić, a on bi se trebao prvo suočiti s vlastitom prošlošću

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N1info
|
05. kol. 2026. 12:17
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Povjesničar i sudonik Domovinskog rata Hrvoje Klasić, u našem Specijalnom programu povodom proslave 31 godine vojno-redarstvene akcije Oluja, govorio je o suočavanju s prošlošću u Hrvatskoj, Srbiji i Republici Srpskoj

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Teme
borna šmer hanan nanić hrvoje klasić n1 studio uživo n1 tv n1tv video

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