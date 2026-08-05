Josip Bistrović
Jedan od prvih fotoreportera koji je ušao u Knin nakon Oluje: "Sreća! Čovjek je imao tablicu u rukama"
N1info
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05. kol. 2026. 12:06
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Gost naše Hanan Nanić i našeg Borne Šmera u specijalnoj emisiji povodom 31. godišnjice operacije Oluja bio je Josip Bistrović, fotoreporter koji je 1995. bio u Kninu, na licu mjesta.
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