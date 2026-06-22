"Pametna” lopta Svjetskog prvenstva mijenja sve. Samo je ne zaboravite napuniti

Novi čip također je postavljen na drukčije mjesto. Umjesto u središte zračne komore lopte, kao ranije, kod Trionde je ugrađen u bočnu stijenku jednog od četiri panela lopte. Southard kaže da je bio potreban dugotrajan razvojni proces kako bi se čip pravilno uravnotežio i kako njegova prisutnost ne bi utjecala na osjećaj lopte ili njezinu aerodinamiku.