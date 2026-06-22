Trionda
"Pametna” lopta Svjetskog prvenstva mijenja sve. Samo je ne zaboravite napuniti
Kao dodatna mjera sigurnosti, jedna osoba tijekom utakmice na središnjem ekranu prati razinu napunjenosti svake lopte. U Adidasu ističu da dosad ni tijekom jednog testiranja nisu zabilježili slučaj da se lopta ispraznila tijekom igre.
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„Znamo maksimalno trajanje utakmica, poznajemo najekstremnije vremenske uvjete na svim lokacijama, tako da je definiranje tih granica onoga što lopta mora izdržati bilo polazište”, rekao je u razgovoru Tor Southard, Adidasov potpredsjednik za performanse i operacije, piše ESPN.
„Postoji mnogo sigurnosnih mehanizama, uključujući velik broj rezervnih lopti koje su uvijek spremne za upotrebu. Vrlo smo dobro upoznati s maksimalnim uvjetima koje smo morali zadovoljiti.”
Tehnologija ugrađena u loptu Trionda predstavlja napredak u odnosu na onu korištenu na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Na ovom turniru njezina je uloga već bila vidljiva kod donošenja odluka o zaleđu.
U utakmici Švedska – Tunis, pogodak koji je prvotno bio poništen zbog zaleđa naknadno je priznat nakon što su podaci iz povezane lopte pokazali da je drugi švedski igrač lagano dotaknuo loptu i time držao strijelca u dopuštenoj poziciji. Lopta korištena u Kataru nije mogla pružiti tako ključnu informaciju.
Novi čip također je postavljen na drukčije mjesto. Umjesto u središte zračne komore lopte, kao ranije, kod Trionde je ugrađen u bočnu stijenku jednog od četiri panela lopte. Southard kaže da je bio potreban dugotrajan razvojni proces kako bi se čip pravilno uravnotežio i kako njegova prisutnost ne bi utjecala na osjećaj lopte ili njezinu aerodinamiku.
Razvojni timovi morali su također osigurati da verzije lopte bez čipa – koje momčadi koriste na treninzima i zagrijavanjima te koje se prodaju navijačima – imaju potpuno ista svojstva kao i povezane lopte koje se koriste na utakmicama.
„Najvažnije je da lopta leti precizno i predvidljivo iznova i iznova”, rekao je Southard.
„Proveli smo više od 300 laboratorijskih testova s ugrađenim čipom kako bismo bili sigurni da su ravnoteža, osjećaj pri igri, rotacija i spin jednako dosljedni bez obzira na to nalazi li se čip u lopti ili ne.”
Iako su na prijašnjim Svjetskim prvenstvima igrači ponekad negativno reagirali na službene lopte – najpoznatiji primjer je Jabulani iz Južnoafričke Republike 2010., poznat po nepredvidivom letu – na ovom turniru dosad gotovo nije bilo kritika.
Prema izvoru iz američke reprezentacije, većina igrača SAD-a nije posebno komentirala novu loptu. Jedino na što moraju paziti jest da tijekom treninga koriste verzije bez čipa, a tijekom utakmica povezane lopte. (Prema riječima jednog dužnosnika reprezentacije, lopte se razlikuju po boji ventila za napuhavanje.)
„Mislim da je najjednostavnije objasniti navijačima da je ovo kao i svaka druga tehnologija”, zaključio je Southard.
„Neprestano se razvija i napreduje vrlo brzo. Možete zamisliti koliko je napretka ostvareno u posljednje četiri godine.”
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