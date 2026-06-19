"Tartan Army"
"Policajci su mi kupili muffin s jajima i sirom”: Nastavlja se bostonska ljubavna priča sa škotskim navijačima
Škotski navijači u Bostonu nastavljaju osvajati simpatije lokalnog stanovništva uoči utakmice protiv Maroka
Škotski navijači koji se nalaze u američkoj saveznoj državi Massachusetts uoči utakmice protiv Maroka nastavljaju ostavljati snažan dojam na lokalno stanovništvo, piše The Guardian.
U četvrtak poslijepodne bostonske televizijske postaje uživo su prenosile događaj koji je organizirala gradonačelnica Bostona Michelle Wu. Povod je bio važan – potvrda sporazuma kojim započinje novo poglavlje u odnosima grada. Predstavnici druge strane također su bili prisutni, a bilo ih je teško ne primijetiti, posebno jednog muškarca u kiltu i majici s natpisom:
„Nisam savršen, ali sam Škot, a to je otprilike isto.“
Boston i Glasgow postaju bratski gradovi
Potpisani sporazum predviđa da Boston i Glasgow postanu bratski gradovi.
Službeno, prema riječima Michelle Wu, sporazum će „stvoriti nove prilike za značajnu suradnju i zajednički razvoj“.
No mnogi smatraju da je pravi razlog nešto jednostavniji. Wu je također istaknula „dugotrajne veze između Škotske i Sjedinjenih Država“ te, naravno, „dobru volju stvorenu tijekom Svjetskog prvenstva 2026.“.
Drugim riječima, bostonska ljubavna priča s Tartan Armyjem, kako se naziva vojska škotskih navijača, sada je i službeno potvrđena.
Amerikanci očarani Škotima
Samo deset dana nakon dolaska u Novu Englesku, škotski navijači uspjeli su osvojiti još jednu naciju.
Sa sobom su čak donijeli pismo podrške navijača FC Kölna, posljednjeg grada koji je, kako kažu, „pao pod čari Škota“ tijekom Europskog prvenstva prije dvije godine.
Njihovo ponašanje, otkrivanje američke tradicije tailgatinga (druženja i roštiljanja prije utakmica) te plesanje na baseball utakmicama postali su prava atrakcija. Snimke škotskih navijača preplavile su društvene mreže i postale svojevrsna američka zabava.
Barovi ostali bez piva
Nakon nervozne, ali važne pobjede nad Haitijem na stadionu u Bostonu, dio navijača vratio se kući, no mnogi novi stigli su kao zamjena.
Njihov dolazak u zračnu luku Logan redovito su dočekivale televizijske kamere.
Posebnu pozornost američkih medija privukla je sposobnost Škota da piju pivo. Pojavili su se čak i izvještaji da su navijači „ispili do posljednje kapi“ zalihe piva u poznatoj pivnici Sam Adams u središtu Bostona.
Iako piva zapravo nije nestalo, pivnica je morala naručiti dodatne količine nakon što je u samo 48 sati prodano 3.000 krigli bostonskog lagera.
Slična situacija dogodila se i u drugim lokalima. Irski pub Hennessey's objavio je da je promet bio tri puta veći nego na Dan svetog Patrika. Pub The Dubliner, smješten pokraj FIFA-ine navijačke zone, izvijestio je o najprometnijem tjednu u svojoj povijesti. Nisu ostali bez piva, ali njihov distributer jest.
Zbog brojnih nagađanja čak se oglasio i proizvođač škotskog piva Tennent's.
„Za ovo se pripremamo još od prosinca i osigurali smo dovoljno Tennent'sa u SAD-u. Uvjereni smo da će zalihe i dalje zadovoljiti potražnju“, rekla je Hazel Alexander, viša menadžerica brenda.
Policija kupila doručak škotskom navijaču
Prema riječima Adama Robba iz Aberdeenshirea, dobrodošlica koju su dobili bila je iznimno srdačna.
„Lokalni ljudi su nevjerojatni, presretni su što nas vide. Mislim da su pomalo iznenađeni brojem navijača koji su stigli, ali prijem je bio fantastičan“, rekao je.
Kao dokaz navodi događaj od toga jutra, kada su mu bostonski policajci kupili doručak nakon što je tijekom planinarenja između utakmica izgubio putovnicu.
„Prijavio sam nestanak i bio sam u policijskoj postaji. Policajci su mi kupili muffin s jajima i sirom dok sam čekao, što je bilo nevjerojatno“, ispričao je.
Robb još uvijek nema ulaznicu za utakmicu protiv Maroka, pa pomno prati stranice za preprodaju karata. No cijene rastu.
„Mislim da su sada oko 700 funti. Prije utakmice s Haitijem mogle su se pronaći za oko 350. Ali svi ovi videi kruže internetom i ljudi imaju osjećaj da nešto propuštaju. Žele biti dio toga. Mislim da će mnogi kupci biti Amerikanci“, rekao je.
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