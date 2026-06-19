"Policajci su mi kupili muffin s jajima i sirom”: Nastavlja se bostonska ljubavna priča sa škotskim navijačima

U četvrtak poslijepodne bostonske televizijske postaje uživo su prenosile događaj koji je organizirala gradonačelnica Bostona Michelle Wu. Povod je bio važan – potvrda sporazuma kojim započinje novo poglavlje u odnosima grada. Predstavnici druge strane također su bili prisutni, a bilo ih je teško ne primijetiti, posebno jednog muškarca u kiltu i majici s natpisom: