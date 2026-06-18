snažan karakter
Pet pasmina pasa koje nisu za početnike: Trebaju iskusne vlasnike
Iako sve pasmine pasa mogu biti divni suputnici, neke od vlasnika zahtijevaju više znanja, vremena i dosljednosti. Zbog snažnog karaktera, visoke razine energije, zaštitničkog instinkta ili zahtjevnijeg odgoja nisu uvijek najbolji izbor za početnike.
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1. Belgijski ovčar malinois
Belgijski ovčar malinois iznimno je inteligentan, energičan i radno orijentiranpas. Zbog svojih sposobnosti često ga koriste policijske i vojne jedinice diljem svijeta. Njegova visoka razina energije znači da mu je potrebno mnogo tjelesne aktivnosti i mentalnih izazova.
Bez odgovarajuće aktivnosti može brzo razviti neželjena ponašanja, poput uništavanja predmeta, pretjeranog lajanja ili nagona za lovom na sve što se kreće. To nije pas koji će biti zadovoljan kratkom šetnjom oko kvarta.
Ova pasmina zahtijeva dosljedan odgoj od najranije dobi. Vlasnik mora znati postaviti jasna pravila i ustrajati u njima. Nedosljednost može dovesti do problema u ponašanju, piše metropolitan.si.
2. Cane Corso
Cane Corso je moćan talijanski mastif poznat po svojoj zaštitničkoj naravi i samopouzdanju. Riječ je o velikoj i fizički vrlo snažnoj pasmini koja zahtijeva odgovornog vlasnika.
Njegov prirodni čuvarski instinkt znači da će uvijek biti na oprezu i pratiti što se događa oko njega. Ako nije pravilno socijaliziran, može postati pretjerano nepovjerljiv prema nepoznatim osobama.
Odgoj mora biti smiren, dosljedan i samouvjeren. Grube metode nisu prikladne jer mogu izazvati suprotan učinak i narušiti povjerenje između psa i vlasnika.
3. Sibirski haski
Sibirski haski jedna je od najpopularnijih pasmina na svijetu, no često je pogrešno shvaćen. Njegov privlačan izgled mnoge zavara jer je riječ o vrlo zahtjevnom psu.
Haskiji su uzgajani za vuču saonica na velikim udaljenostima pa imaju golemu količinu energije i izdržljivosti. Potrebno im je mnogo kretanja svakoga dana.
Poznati su po svojoj samostalnosti i tvrdoglavosti, zbog čega njihova obuka može biti prilično zahtjevna, osobito za neiskusne vlasnike.
Osim toga, imaju snažno izražen istraživački instinkt. Mnogi haskiji pravi su majstori bijega i iskoristit će svaku priliku za samostalnu pustolovinu.
4. Doberman
Doberman je inteligentan, atletski građen i iznimno odan pas. Zbog svoje sposobnosti učenja ubraja se među najuspješnije radne pasmine na svijetu.
Ova pasmina vrlo brzo prepoznaje nesigurnost kod vlasnika. Zato joj je potrebna osoba koja zna postaviti jasne granice i dosljedno provoditi odgoj.
5. Akita Inu
Akita Inu potječe iz Japana i poznata je po svojoj odanosti, neovisnosti i dostojanstvenom karakteru. To nije pasmina koja će slijepo izvršavati svaku zapovijed.
Akite često donose vlastite odluke, zbog čega je njihov odgoj i obuka zahtjevnija nego kod mnogih drugih pasmina. Potreban im je strpljiv i iskusan vlasnik.
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