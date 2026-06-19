RIJEKA SPORT
Računalna prijevara pogodila gradsko poduzeće: Novac uplaćen na račun fantomske tvrtke
Riječko gradsko poduzeće Rijeka sport našlo se na meti računalne prijevare u kojoj je dio novca greškom uplaćen na račun prevaranata, potvrdila je gradonačelnica Iva Rinčić.
Oglas
Prema riječima gradonačelnice Ive Rinčić, prevara je otkrivena prije nekoliko dana.
Nepoznati počinitelji poslali su elektroničkom poštom dopis na memorandumu tvrtke koja surađuje s Rijeka sportom, s pečatom i potpisom, u kojem su naveli novi IBAN za uplatu.
Vjerujući da se radi o legitimnom zahtjevu poslovnog partnera, Rijeka sport uplatio je sredstva na navedeni račun, piše Marinko Glavan u Novom listu.
Taje iznos prijevare
Gradonačelnica nije željela otkriti o kojem se iznosu ni o kojoj tvrtki radi jer je policijska istraga još u tijeku. Istaknula je da je značajan dio novca već vraćen te da postoji opravdana nada da će se cjelokupan iznos uspjeti vratiti.
Slučaj je prijavljen policiji i bankama, a nakon otkrivanja prijevare svim gradskim odjelima te trgovačkim i komunalnim društvima poslane su upute o dodatnom oprezu pri zaprimanju zahtjeva za promjenu podataka za plaćanje.
Rinčić je naglasila da prijevara nije ugrozila redovno poslovanje Rijeka sporta te da se ne radi o iznosu koji bi mogao dovesti u pitanje funkcioniranje društva.
Policijska istraga je u tijeku, a više detalja trebalo bi biti poznato nakon njezina završetka.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas