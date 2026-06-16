rigorozan plan
Dijeta ruskih balerina: U samo tjedan dana do pet kilograma manje
Ako tražite način da izgubite nekoliko kilograma u kratkom vremenu, vjerojatno ste čuli za dijetu ruskih balerina.
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Riječ je o sedmodnevnom planu prehrane koji se temelji na strogom redoslijedu namirnica. Ideja ove dijete jest da se svaki dan fokusirate na drugu vrstu hrane – jedan dan na jabuke i kefir, drugi na meso, treći na juhu i tako redom.
Zagovornici ove metode tvrde da u samo sedam dana možete pročistiti organizam i izgubiti do pet kilograma. Ne morate gladovati jer su količine određenih namirnica prilično izdašne, no ipak se morate pridržavati jednog ključnog pravila – bez soli, ulja i jakih začina, piše klix.ba.
Iako zvuči jednostavno, takva disciplina zahtijeva snažnu volju i spremnost na jednoličnu prehranu, što se prilično razlikuje od naših svakodnevnih navika. S druge strane, stručnjaci upozoravaju da takve dijete nisu ni zdrave ni preporučljive.
Tjedan na dijeti ruskih balerina sve je samo ne dosadan, ali je istodobno vrlo zahtjevan. Prvog dana možete jesti povrće u neograničenim količinama, kuhano ili pečeno, ali potpuno bez soli i ulja. Sljedeći dan rezerviran je za meso – do 800 grama pilećeg mesa raspoređenog tijekom dana kako mišići ne bi trpjeli. Nakon toga slijedi voćni dan uz dodatak 400 mililitara kefira, koji bi trebao pomoći probavi.
Na polovici tjedna, četvrtog dana, organizam se odmara uz povrtnu juhu koja se može jesti bez ograničenja. Peti dan na jelovniku su riba i salata, a šesti dan posvećen je žitaricama. Možete birati između zobenih pahuljica, heljde ili riže, do ukupno 700 grama. Sedmog dana ponovno se jede povrće, čime se organizam postupno priprema za završetak režima prehrane. Svaki dan predstavlja poseban izazov koji zahtijeva organizaciju i pripremu obroka unaprijed.
Nakon što završite ovaj strogi tjedan, slijedi još veći izazov – kako zadržati izgubljenu tjelesnu težinu. Većina kilograma koje ćete izgubiti bit će voda, pa je ključno da osmog dana ne posegnete odmah za svim zabranjenim poslasticama. Tijekom dijete preporučuje se lagana tjelesna aktivnost – šetnja prirodom ili lagana vožnja biciklom sasvim su dovoljne jer organizam ne dobiva dovoljno energije za zahtjevne treninge.
Slušajte svoje tijelo i, ako osjetite vrtoglavicu ili jaku mučninu, odmah prekinite dijetu. Zdravlje uvijek mora biti na prvom mjestu. Ovakve dijete prvenstveno su zamišljene kao brzo rješenje, dok prava transformacija zahtijeva dugoročne navike i postupne promjene prehrane koje su blaže prema organizmu.
Takozvana ruska dijeta smatra se vrlo restriktivnim načinom prehrane jer se često temelji na značajnom smanjenju kalorijskog unosa i izbacivanju određenih skupina namirnica. Takvi prehrambeni ekstremi mogu dovesti do nedostatka važnih hranjivih tvari, gubitka mišićne mase, umora i usporavanja metabolizma.
Osim toga, brz gubitak tjelesne težine obično nije dugoročno održiv pa se kilogrami često brzo vrate nakon završetka dijete. Stručnjaci upozoravaju da su za zdravlje i trajne rezultate mnogo prikladniji uravnotežena prehrana, raznovrsne namirnice i umjerenost. Pretjerana prehrambena ograničenja mogu povećati rizik od poremećaja hranjenja, hormonske neravnoteže i drugih zdravstvenih problema.
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