Dijeta ruskih balerina: U samo tjedan dana do pet kilograma manje

Tjedan na dijeti ruskih balerina sve je samo ne dosadan, ali je istodobno vrlo zahtjevan. Prvog dana možete jesti povrće u neograničenim količinama, kuhano ili pečeno, ali potpuno bez soli i ulja. Sljedeći dan rezerviran je za meso – do 800 grama pilećeg mesa raspoređenog tijekom dana kako mišići ne bi trpjeli. Nakon toga slijedi voćni dan uz dodatak 400 mililitara kefira, koji bi trebao pomoći probavi.