velika tučnjava
VIDEO / Žestok obračun Srba i Rusa nakon prekršaja: Sijevale šake, pala i dva crvena kartona
Prijateljsku utakmicu između U-21 reprezentacija Srbije i Rusije u Staroj Pazovi obilježio je žestoki obračun nogometaša dviju momčadi. Srbija je na kraju slavila 2:1, no rezultat je ostao u sjeni incidenta iz drugog poluvremena.
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Sve je počelo u 68. minuti utakmice, pri vodstvu Srbije od 2:1, kada je ruski nogometaš Mihail Umnikov napravio neoprezan prekršaj nad Matijom Mitrovićem. Ubrzo je izbio verbalni sukob, a ruski nogometaš vratio se do Mitrovića, nakon čega je situacija potpuno eskalirala, piše Gol.hr.
U sukob su se ubrzo uključili i ostali igrači obiju reprezentacija. Uslijedilo je veliko naguravanje, pojedini nogometaši hvatali su se za vrat, a sijevnulo je i nekoliko udaraca šakom.
https://t.co/Ay5tE6eadG— sportnadlanu (@klikclick191174) October 5, 2026
Sudac je nakon nekoliko trenutaka uspio primiriti situaciju, a Umnikovu i Mitroviću pokazao je izravne crvene kartone. Obje su reprezentacije tako posljednjih dvadesetak minuta odigrale s desetoricom igrača.
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