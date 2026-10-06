VIDEO / Žestok obračun Srba i Rusa nakon prekršaja: Sijevale šake, pala i dva crvena kartona

Sve je počelo u 68. minuti utakmice, pri vodstvu Srbije od 2:1, kada je ruski nogometaš Mihail Umnikov napravio neoprezan prekršaj nad Matijom Mitrovićem. Ubrzo je izbio verbalni sukob, a ruski nogometaš vratio se do Mitrovića, nakon čega je situacija potpuno eskalirala, piše Gol.hr.