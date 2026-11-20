"Ali možemo pokušati biti realistični i manje cinični te sagledati da je dobro što se tri trenutačno najmoćnija čovjeka na planeti sastaju i razgovaraju. Ako bi nešto ispalo iz tih susreta, za nadati se je da bi to bilo okončanje barem dva sukoba u koje su Trump i Putin ušli neoprezno, voljeli bi se izvuči, ali to očito ne mogu. Putin iz Ukrajine, Trump iz Irana", dodao je.