Neven Anđelić
Profesor iz Londona o sastanku Xija, Putina i Trumpa: "To su bila ili tri kralja ili tri frtalja kralja"
Gost naše Hanan Nanić u N1 studiju uživo bio je Neven Anđelić, profesor međunarodnih odnosa na londonskom Regent's Universityju.
"To su bila ili tri kralja ili tri frtalja kralja. Da se pita Bruxelles, bila bi tri frtalja, jer tamo tvrde da se bez Europe ne može ništa dogovoriti što se tičem okončanja rata u Ukrajini", kazao je Neven Anđelić, komentirajući prvi trilateralni sastanak čelnika NR Kine, Ruske Federacije i Sjedinjenih Američkih Država, Xija Jinpinga, Vladimira Putina i Donalda Trumpa.
Putin i Trump trebaju Xijevu pomoć
"Ali možemo pokušati biti realistični i manje cinični te sagledati da je dobro što se tri trenutačno najmoćnija čovjeka na planeti sastaju i razgovaraju. Ako bi nešto ispalo iz tih susreta, za nadati se je da bi to bilo okončanje barem dva sukoba u koje su Trump i Putin ušli neoprezno, voljeli bi se izvuči, ali to očito ne mogu. Putin iz Ukrajine, Trump iz Irana", dodao je.
"Za to im treba pomoć kineskog predsjednika koji je od njih u najboljoj poziciji jer nije učinio neinteligentan potez agresije na zemlju u blizini na kojoj Kina tradicionalno ima oko, a to je Tajvan. Peking se sasvim drugačije odnosi prema susjedima, ali i cijelom svijetu, nego što to čine Washington ili Moskva", kaže Anđelić.
Dodao je kako se svijet promijenio od kraja 2. svjetskog rata, ali da te promjene nisu pratile reforme u UN-u.
"Svijet se promijenio od 1945., tada je Njemačka bila razrušena, Japan je bio poražena sila. Europa ima dvije stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a, Veliku Britaniju i Francusku, ali one više nisu kolonijalne sile, imperije. Najjača europska sila je Njemačka, izvan Vijeća sigurnosti. A gdje Rusiju staviti, u Europu ili Aziju? Euroazijsku enklavu, kako je to Putin zamislio", kaže.
"EU se dovela do problema..."
Dodao je kako se EU prekasno sjetila da je potrebno pregovarati s Rusijom kako bi došlo do mira u Ukrajini.
"Ako bi se dogodio kraj rata u Ukrajini, to bi bio nepravedan kraj, ali barem bi bio kraj žrtvovanja ogromnih masa Ukrajinaca i Rusa, jednog općeg razaranja velike i nekad bogate zemlje", kazao je.
Što se tiče sastanka "Koalicije voljnih" u Berlinu, istoga dana kada se "velika trojka" sastala u Kini, Anđelić smatra da se EU sama dovela do toga da nije za stolom s čelnicima svjetskih velesila.
"EU se dovela do tog problema, iako je tu i Velika Britanija pa možemo govoriti o Europi. Skoro pet godina traje ruska agresija na Ukrajinu, a oni su četiri i pol godine odbijali pregovarati s Rusijom. Ako imate sukob dvije strane i želite ga okončati, morate ili pobijediti agresora ili morate sjesti za pregovarački stol. To su Europljani odbijali", kazao je
Sada su se na kraju ipak sjetili da trebaju razgovarati, poslali su i neke signale da bi otišli u Moskvu razgovarati s Putinom. EU pod mandatom Ursule von der Leyen izgubila je diplomatski utjecaj globalno, izgubila je kredibilitet u zemljama Trećeg svijeta, gdje je Kina preuzela primat sa svojim ulaganjima. Gdje se čak i Rusija pojavljuje, iako u manjem opsegu", kaže Anđelić.
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