arheološka istraživanja
Veliko otkriće tijekom obnove Zagrebačke katedrale: Pronađeni ostaci hrvatskog velikana
Ostaci kapele i kosti hrvatskog velikana i dobrotvora Ivana Zakmardija, utemeljitelja Hrvatskog državnog arhiva, pronađeni su uz Zagrebačku katedralu tijekom arheoloških istraživanja uključenih u poslijepotresnu obnovu katedrale, priopćeno je u petak iz Zagrebačke nadbiskupije.
"Istraživanja oko južnih kontrafora katedrale započela su u srpnju 2026., a u rujnu je provedeno istraživanje između kontrafora 2 i 3. Na tom prostoru pronađeni su ostaci kapele sv. Ivana Krstitelja, koju je dao izgraditi Ivan Zakmardi za svoj pokop. Daljnjim istraživanjima ostataka kapele pronađeni su kosturni ostaci Ivana Zakmardija", stoji u priopćenju Zagrebačke nadbiskupije.
Pomoćnica ravnatelja Hrvatskoga restauratorskog zavoda za arheološku baštinu i voditeljica arheoloških istraživanja oko katedrale, Ana Azinović Bebek istaknula je kako je Zakmardijeva kapela sv. Ivana Krstitelja (kasnije kapela Uzvišenja Svetoga Križa) stradala u potresu 1880. godine te u Bolléovoj obnovi nije obnavljana.
"Uz proučavanje arhiva i koristeći publikaciju Ladislava Dobrice, objavljenu prigodom izložbe o Ivanu Zakmardiju u Hrvatskom državnom arhivu te uz sve znanstvene analize koje su napravljene, s 99 postotnom sigurnošću možemo potvrditi da se radi o Ivanu Zakmardiju", rekla je Azinović Bebek za Nadbiskupiju.
Pojasnila je da slijedi interpretiranje CT snimanja koje je napravljeno u KBC Rebro, zatim analiza rezultata radiokarbonske analize, a u tijeku su i restauratorski radovi na obnovi kožnih cipela.
Viša znanstvena suradnica u Antropološkom centru HAZU-a, Vlasta Vyroubal izvršila je antropološku analizu kojom je utvrđeno da se radi o starijem muškarcu. Dob je procijenjena na više od 65 godina.
"Sami kosturni ostaci izvrsno su očuvani, upravo zbog činjenice što je bio u olovnom zapečaćenom lijesu te je time bilo malo vanjskih utjecaja koji bi nepogodno utjecali na same kosti", navode iz Nadbiskupije.
Zakmardi - od odvjetnika, zastupnika, protonotara, osnivača samostana do dobrotvora i donatora
Ivan Zakmardi (oko 1600. - 1667.) bio je protonotar Hrvatskoga Kraljevstva, ranije i odvjetnik Zagrebačke biskupije te je obavljao različite javne službe. Izabran je 1641. za člana komisije koja je imala zadatak pregledati i popisati isprave, zakone i privilegije Hrvatskoga Kraljevstva. Skupivši ih u "Škrinju privilegija Kraljevstva" (Cista privilegiorum Regni), postavio je 1643. temelje hrvatskom Zemaljskom arhivu, osnosno, Hrvatskom državnom arhivu.
Od 1642. do smrti biran je za zastupnika u Požunski sabor. Na Saboru u Varaždinu (1644.) izabran je za protonotara Hrvatskoga Kraljevstva. Pred Čazmanskim je kaptolom 1666. osnovao pavlinski samostan u Križevcima. Bio je poznati dobrotvor, pomagao siromašne učenike s dvije zaklade koje su bile aktivne 150 godina nakon smrti, a oporučno je ostavio velik broj posjeda isusovačkom sjemeništu u Varaždinu te pavlinima u Lepoglavi i Križevcima. Umro je 25. travnja 1667. u Banskoj Bistrici. Prema vlastitoj želji pokopan je u kapeli sv. Ivana Krstitelja u Zagrebačkoj katedrali.
Viša konzervatorica-restauratorica Maša Vuković-Biruš iz HRZ-a, koja je radila na pronađenim predmetima, istaknula je kako su u lijesu pronađene kožne cipele sa srebrnim kopčama, perlice od gagata i brončana medaljica te drveni križ s korpusom. "Ostaci tekstila nalaze se na obradi, a prema preliminarnim rezultatima, može se reći da je tekstil bio protkan nekim metalnim nitima, vrlo vjerojatno brončanim, s obzirom na zelene ostatke na kostima. Vrlo vjerojatno se radi o svili i vuni", rekla je.
Kad sve analize budu završene, uslijedit će dogovor oko ukopa posmrtnih ostataka Ivana Zakmardija, priopćili su iz Nadbiskupije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare