Viša konzervatorica-restauratorica Maša Vuković-Biruš iz HRZ-a, koja je radila na pronađenim predmetima, istaknula je kako su u lijesu pronađene kožne cipele sa srebrnim kopčama, perlice od gagata i brončana medaljica te drveni križ s korpusom. "Ostaci tekstila nalaze se na obradi, a prema preliminarnim rezultatima, može se reći da je tekstil bio protkan nekim metalnim nitima, vrlo vjerojatno brončanim, s obzirom na zelene ostatke na kostima. Vrlo vjerojatno se radi o svili i vuni", rekla je.