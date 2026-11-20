Kylie Cooper/REUTERS

Američki predsjednik Donald Trump najavio je u petak visoke poreze za američke tvrtke koje grade podatkovne centre u inozemstvu, u vrijeme kada se uz sudjelovanje američkih ulagača priprema projekt podatkovnog centra u Topuskom, vrijedan više od 50 milijardi eura.

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"Nećemo dopustiti našim tvrtkama da grade podatkovne centre izvan naše zemlje", rekao je Trump na konferenciji za novinare u Bijeloj kući nakon povratka s azijske turneje, najavivši uvođenje "golemog poreza" za tvrtke koje takve centre grade u inozemstvu.

Trump je rekao da je cilj te mjere ojačati konkurentnost američkog sektora umjetne inteligencije u odnosu na Kinu, ali nije iznio pojedinosti o provedbi.

Što će biti s AI centrom u Topuskom?

Najava dolazi u vrijeme kada se u Hrvatskoj priprema izgradnja AI razvojnog i inovacijskog centra Pantheon u Topuskom, projekta čija se vrijednost procjenjuje na više od 50 milijardi eura.

Sporazum o suradnji na projektu potpisali su u travnju, na skupu Inicijative triju mora u Dubrovniku, sisačko-moslavački župan Ivan Celjak, hrvatski poduzetnik Jako Andabak i Ryan Rich, izvršni direktor američke tvrtke Pantheon Atlas LLC. Pismo namjere s tom američkom tvrtkom potpisao je i Končar.

Projekt predviđa izgradnju podatkovnog centra snage jednog gigavata, a početak izgradnje planiran je za 2027., dok bi centar trebao početi s radom 2029. godine.

Američka veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw nazvala ga je najvećim ulaganjem u hrvatskoj povijesti i nakon njegove realizacije najavila dolazak još američkih tvrtki.

Što bi značilo uvođenje novih poreza?

Podatkovni centri ključni su za razvoj umjetne inteligencije jer osiguravaju računalne kapacitete potrebne za razvoj i rad sve složenijih sustava. Uvođenje dodatnih poreza moglo bi otežati globalno širenje takve infrastrukture.

Nekoliko velikih američkih tvrtki, među kojima su Equinix i Digital Realty, gradi podatkovne centre i upravlja njima u drugim državama.

Takvi se centri često grade u blizini korisnika kako bi se smanjilo kašnjenje u obradi podataka, osobito kod vremenski osjetljivih usluga poput platnog prometa. Prijenos velikih količina podataka na velike udaljenosti može znatno povećati troškove.

Trump snažno zagovara izgradnju podatkovnih centara u SAD-u, no takvi projekti nailaze na protivljenje lokalnih zajednica zbog velike potrošnje električne energije, mogućeg povećanja troškova energije i drugih utjecaja na okolinu.