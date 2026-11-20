Vedriš je dodao da se moglo ići drugačije. "Ostaviti mogućnost za one koji žele pokazati da ne mijenjaju cijene, da to čine svojom voljom, bez presinga. Jer, ruku na srce, nije sidrena cijena 10. rujan, istinska sidrena cijena je deset mjeseci prije uvođenja eura. Tad su cijene počele bitno rasti, svatko se pripremao, uzimao zalet za ono što će biti. A i nakon uvođenja eura nije to bilo zaokruživanje na lipu, dvije, nego je sladoled koji je koštao sedam kuna odjednom je koštao tri eura. Kad kažete tri, zvuči manje nego sedam, ali je to tri puta više", poručio je.