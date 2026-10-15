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TEKMA NA POLJUDU

U Splitu osvanuo lijes s natpisom Ajaxa uoči utakmice s Hajdukom

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N1info
|
15. lis. 2026. 17:04
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ajax
Dalmacija danas

Uoči današnje utakmice Hajduka i Ajaxa na Poljudu, na jednoj od splitskih prometnica postavljen je plavi lijes s natpisom „AJAX”.

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Lijes je postavljen na automobilske gume između parkiranih vozila, a na poklopcu se nalazi crveni lampion, piše Dalmacija danas.

Prizor je privukao pozornost uoči susreta splitskog i nizozemskog kluba. Zasad nije poznato tko je postavio lijes ni što je točno time želio poručiti.

Teme
ajax lijes ajax navijači hajduka split torcida

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