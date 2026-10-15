OGLASILA SE I POLICIJA
VIDEO / Sramotno ponašanje navijača Hajduka: Vrijeđali Židove, dozivali Hitlera i ismijavali Auschwitz
Hajduk i Ajax od 18:45 na Poljudu igraju u prvom kolu Konferencijske lige, a euforija u Splitu traje danima, što kod nekih prelazi razne granice, najčešće dobrog ukusa.
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Dok se posljednjih dana huliganu obračunavaju s običnim gledateljima ili (bez)uspješno pokušavaju doći do međusobnog obračuna, uoči utakmice se na splitskim ulicama moglo čuti nešto sramotno.
"Gazi, gazi, gazi, Židove", vikala je masa navijača Hajduka dok je šetala prema stadionu.
Sama scenografija je bila uobičajeno upečatljiva, sa zastavama, bakljama, ali pjesma je za svaku osudu. Ajax je poznat kao "židovski klub" i otuda motivacija za takvo skandiranje. Nažalost, to nije bilo sve.
Čuli su se i neki zastrašujući povici kao "Auschwitz, Auschwitz" i "Ustaj, Adolfe". Okupljeni su, prema navodima prisutnih, skandirali još "Ajmo, ajmo, ustaše" i "Visoke peći, potpaljujem ja, tri reda koksa, četiri Židova. Židov se dere..."
Ako će se oriti i na stadionu, Splićane sasvim sigurno čeka rigorozna kazna. A možda bi i sve koji su vikali pojedinačno trebala pogoditi koja, da nauče ponešto o povijesti ili barem u javnosti izbjegnu vikati slične stvari.
Oko svega se oglasila i policija.
"Tijekom današnjeg dana do ovog trenutka nisu zabilježeni događaji s elementima nasilnog ponašanja. Tijekom kortea domaćih navijača zabilježeni su povici s elementima kažnjivog sadržaja. U tijeku je kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih činjenica i identiteta počinitelja te njihova daljnjeg procesuiranja", stoji u priopćenju splitske policije.
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