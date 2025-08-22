U Sarajevu održan All-Star Day Sportskih igara mladih

S djecom je šah zaigrao i Mehmed Baždarević, dugogodišnji prijatelj Igara i velika potpora od samog osnutka. "Prvi All-Star dan u Sarajevu, ali i Igre općenito, za mene su uvijek trenutci puni emocija jer me vraćaju u djetinjstvo. Energija djece uvijek nas potakne da damo sve od sebe kako bismo im pomogli u njihovom razvoju i ljepšoj budućnosti. Nikada nema dovoljno vremena ni pravih riječi da zahvalim na svemu što Zdravko i njegova ekipa rade, jer ovo je doista nešto veliko za djecu i njihovu budućnost. Oni uvijek pokušavaju otvoriti djeci nove, ljepše perspektive i pružiti im bolji život. Djeci bih poručio da se natječu, druže, da volimo i poštujemo jedni druge te da iskoriste ovu priliku i sudjeluju na Igrama — jer samo tako možemo živjeti puno bolje“, poručio je Baždarević.