kršenje međunarodnog prava
21 država i dvije organizacije osudile širenje Izrela na Zapadnoj obali
Skupina država i međunarodnih organizacija najoštrije je osudila niz nedavnih izraelskih odluka koje, kako navode, predstavljaju značajno proširenje nezakonite izraelske kontrole nad Zapadnom obalom.
"Izraelski doseljenici su rano u ponedjeljak vandalizirali džamiju Zapadnoj obali koju trenutačno okupira Izrael", priopćilo je palestinsko Ministarstvo za vjerska pitanja.
Snimka nadzorne kamere pokazuje dvije osobe kako prilaze džamiji noseći benzin i limenku spreja, te kako nekoliko minuta kasnije bježe, rekao je Ramdan.
Napadači su grafitima ispisali poruke kojima se vrijeđa prorok Muhamed, kao i riječi „osveta“ i „price tag“ („cijena“). U napadima poznatima kao „price tag“ tvrdolinijaški izraelski nacionalisti napadaju Palestince i uništavaju njihovu imovinu.
U 2025. vandalizirano 45 džamija
Ministarstvo je priopćilo da su doseljenici prošle godine vandalizirali ili napali 45 džamija na Zapadnoj obali.
Najnoviji incident dogodio se dok muslimani obilježavaju sveti mjesec ramazan.
At daybreak, Israeli settler militias torched the Abu Bakr Al-Siddiq Mosque in the town of Tell, southwest of Nablus in the West Bank, and scrawled threatening graffiti across its walls. pic.twitter.com/ksInDeUTNV— Quds News Network (@QudsNen) February 23, 2026
„Provokacija je posebno usmjerena na osobu koja posti, jer postite i ulazite u mjesec milosti i oprosta od Boga“, rekao je Salem Ishtayeh, stanovnik Tella. „Oni vas vole provocirati riječima. Ne napadaju vas osobno, nego napadaju vašu religiju, islamsku vjeru.“
Izraelska vojska i policija priopćile su da su reagirale na incident i da tragaju za osumnjičenima. Vojska je navela da „najoštrije osuđuje“ nanošenje štete vjerskim objektima.U posljednje vrijeme zabilježen je porast nasilja doseljenika nad Palestincima na Zapadnoj obali, piše AFP.
Zajednička izjava 21 države
Prema podacima koje je prošlog mjeseca objavila izraelska vojska, 2025. godine zabilježeno je 867 napada doseljenika na Palestince i sigurnosne snage, što je porast od 27% u odnosu na 2024.
U zajedničkoj izjavi ministri vanjskih poslova Saudijske Arabije, Brazila, Francuske, Danske, Finske, Islanda, Indonezije, Irske, Egipta, Jordana, Luksemburga, Norveške, Palestine, Portugala, Katara, Slovenije, Španjolske, Švedske i Turske, kao i glavni tajnici Arapske lige i Organizacije islamske suradnje, izrazili su “najoštriju osudu” poteza koje je donio Izrael.
#Statement | We, the Foreign Ministers of the Kingdom of Saudi Arabia, the Federative Republic of Brazil, the French Republic, the Kingdom of Denmark, the Republic of Finland, the Republic of Iceland, the Republic of Indonesia, Ireland, the Arab Republic of Egypt, the Hashemite… pic.twitter.com/VgrV2EXo9t— Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) February 23, 2026
Kako se navodi, odluke uključuju opsežne promjene koje se odnose na prekvalifikaciju palestinskog zemljišta u tzv. izraelsko “državno zemljište”, ubrzavanje, kako ističu, ilegalne izgradnje naselja te dodatno učvršćivanje izraelske administrativne kontrole nad tim područjem.
Matthew Cassel, shows how Palestinians in The West Bank gets their life disrupted by the occupation - Every day is a test of patience In the West Bank pic.twitter.com/bsWqj1lK4X— Ounka (@OunkaOnX) February 18, 2026
Potpisnici upozoravaju da takvi koraci predstavljaju ozbiljno kršenje međunarodnog prava i dodatno potkopavaju izglede za mirno rješenje sukoba.
Izraelske vlasti zasad se nisu oglasile o zajedničkoj izjavi.
