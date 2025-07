Unsplash/Ilustracija

Obično, kada se dvadesetak ili tridesetak članova bande nađe zajedno u policijskoj postaji, to znači da je došlo do neke velike racije ili incidenta u kojem su ih svi uhićeni. No, u nedjelju je oko 30 članova ulične bande Lucifers samoinicijativno ušlo u policijsku postaju okruga Atsuta u Nagoyi, japanskoj prefekturi Aichi.

Nisu došli na ispitivanje niti kako bi nekoga oslobodili, već su u policijskoj postaji održali ceremoniju službenog raspada bande.

Od 2024. uhićenog 25 članova bande

Organizacija je osnovana sredinom 1990-ih i djelovala je u okrugu Atsuta. Tijekom godina broj članova popeo se na približno 500. Unatoč brojnim uhićenjima zbog napada, krađa i drugih kaznenih djela, policiji nije uspjelo potpuno ih istjerati.

Ipak, tijekom protekle godine policija je pojačala svoje aktivnosti – od svibnja 2024. uhitili su 25 članova Lucifers, uključujući i vođu bande, 47-godišnjaka koji je trenutno na suđenju zbog optužbi za napad, nakon što je uhićen u prosincu. U istom mjesecu, vođa bande poslao je pisano obavještenje policijskoj postaji Atsuta u prefekturi Aichi o namjeri raspada bande Lucifers.

Ceremonija raspada bande

Na ceremoniji raspada, kojoj su prisustvovali članovi od tinejdžerske dobi do pedesetih godina, posljednji članovi Lucifers obećali su da „više nikada neće stvarati probleme ni nevolje“ i zavjetovali se da neće ponovno osnivati organizaciju, prenosi Japan Today.

Šef policijske postaje Atsuta, Masaki Suzuki, izrazio je nadu da će se pridržavati tih obećanja te je okupljenima rekao: „Želim da se posvetite svojim poslovima i školovanju.“ Oni koji su bili prisutni također su izrazili želju da tako i bude.

"Nastavit ću školovanje, okrenuti novi list"

„Ispričavam se što sam stvarao probleme ljudima oko sebe. Od sada ću se truditi na građevinskom poslu i pokušati iskupiti za svoje greške,“ rekao je jedan 19-godišnji bivši član Lucifers.

Drugi, 15-godišnjak, dodao je: „Udaljio sam se od svojih dobrih prijatelja. Okrenut ću novi list, nastaviti školovanje i raditi na svom studentskom poslu,“ pa se nada da će se njihov život promijeniti kao u kultnoj NES igri River City Ransom, gdje se članovi bande vraćaju u školu i postaju uzorni učenici.