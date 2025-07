VIDEO / Ovako je govorio Tuđman: Mladi nasjedaju onima koji im oblače fašističke oznake iz izgubljenog rata

"Ne zanemarujem HOS. Meni je jasno da je među tim mladićima bilo i hrvatskih fanatika, hrvatskih ljudi koji su imali hrvatske ideale, ali je začuđujuće da nasjedaju onima koji im oblače crne košulje i fašističke oznake iz izgubljenog Drugog svjetskog rata. Što bi bilo od Njemačke da se rastavila na smeđekošuljaškim i crnokošuljaškim tradicijama? To je bila jedna od glavnih smetnji za međunarodno priznanje Hrvatske, to je nešto što svijet ne može prihvatiti jer današnji svijet se gradi na načelima one antifašističke koalicije, demokratske, traži se demokratski poredak."