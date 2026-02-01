Oglas

604 granatiranja od 'primirja'

Albanese: Izrael – naoružan i podržan od SAD-a – nastavlja genocid u Gazi. Ne dopustite da to postane novo normalno

N1 Info
01. velj. 2026. 16:15
Gaza
AFP / JACK GUEZ

UN-ova posebna izvjestiteljica za okupirane palestinske teritorije, Francesca Albanese, pozvala je na otpor protiv nastavka izraelskog genocida u Gazi.

"Tko je vjerovao u „samo ako puste taoce”? Tko je vjerovao u primirje? Nakon što je u otprilike tri mjeseca ubijeno više od 500 ljudi, Izrael – naoružan i podržan od strane SAD-a – nesmetano nastavlja genocid u Gazi", napisala je Francesca Albanese na svom X profilu.

"Ne dopustite da to postane novo normalno. Ustanite protiv genocida!", dodala je talijanska pravnica, koja je prošle godine postala prva UN-ova dužnosnica pod sankcijama Sjedinjenih Država, nakon što je razotkrila spregu između izraelskog genocidnog rata protiv Gaze i nekih od najvećih svjetskih kompanija.

Izjava dolazi dan nakon što je IDF masovno granatirao Gazu, u jednom od najkrvavijih dana od kako je u listopadu stupilo na snagu „primirje”. U više izraelskih zračnih napada na sjevernu i južnu Gazu ubijen je najmanje 31 Palestinac – uključujući šestero djece, piše Al Jazeera.

Od proglašenja primirja u Pojasu Gaze 10. listopada 2025., Izrael je gotovo svakodnevnim napadima kršio sporazum, usmrtivši stotine ljudi. Izrael je pucao na civile u 430 navrata, upadao u stambena područja izvan tzv. „žute linije” 66 puta, bombardirao i granatirao Gazu 604 puta te srušio imovinu stanovnika u 200 slučajeva.

Izraelske snage također su nastavile blokirati prijeko potrebnu humanitarnu pomoć i uništavati infrastrukturu diljem Pojasa Gaze.

Teme
Cionizam Francesca Albanese Gaza Genocid Genocid u Gazi Izrael Izrael krši primirje izrael blokira humanitarnu pomoć

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

