Albanese: Izrael – naoružan i podržan od SAD-a – nastavlja genocid u Gazi. Ne dopustite da to postane novo normalno

"Tko je vjerovao u „samo ako puste taoce”? Tko je vjerovao u primirje? Nakon što je u otprilike tri mjeseca ubijeno više od 500 ljudi, Izrael – naoružan i podržan od strane SAD-a – nesmetano nastavlja genocid u Gazi", napisala je Francesca Albanese na svom X profilu.