Albanese: Izrael – naoružan i podržan od SAD-a – nastavlja genocid u Gazi. Ne dopustite da to postane novo normalno

UN-ova posebna izvjestiteljica za okupirane palestinske teritorije, Francesca Albanese, pozvala je na otpor protiv nastavka izraelskog genocida u Gazi.
Oglas
"Tko je vjerovao u „samo ako puste taoce”? Tko je vjerovao u primirje? Nakon što je u otprilike tri mjeseca ubijeno više od 500 ljudi, Izrael – naoružan i podržan od strane SAD-a – nesmetano nastavlja genocid u Gazi", napisala je Francesca Albanese na svom X profilu.
"Ne dopustite da to postane novo normalno. Ustanite protiv genocida!", dodala je talijanska pravnica, koja je prošle godine postala prva UN-ova dužnosnica pod sankcijama Sjedinjenih Država, nakon što je razotkrila spregu između izraelskog genocidnog rata protiv Gaze i nekih od najvećih svjetskih kompanija.
Izjava dolazi dan nakon što je IDF masovno granatirao Gazu, u jednom od najkrvavijih dana od kako je u listopadu stupilo na snagu „primirje”. U više izraelskih zračnih napada na sjevernu i južnu Gazu ubijen je najmanje 31 Palestinac – uključujući šestero djece, piše Al Jazeera.
Who believed that "if they only released the hostages"? Who believed in the ceasefire?— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) February 1, 2026
After killing 500+ people in about 3 months, Israel- armed and supported by the US - continues its genocide in Gaza undisturbed.
Don't let it become the new normal. Stand up against genocide! https://t.co/WgXlysoLN4
Od proglašenja primirja u Pojasu Gaze 10. listopada 2025., Izrael je gotovo svakodnevnim napadima kršio sporazum, usmrtivši stotine ljudi. Izrael je pucao na civile u 430 navrata, upadao u stambena područja izvan tzv. „žute linije” 66 puta, bombardirao i granatirao Gazu 604 puta te srušio imovinu stanovnika u 200 slučajeva.
Izraelske snage također su nastavile blokirati prijeko potrebnu humanitarnu pomoć i uništavati infrastrukturu diljem Pojasa Gaze.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas