Izraelska vojska službeno priznala: Više od 71.000 Palestinaca ubijeno u Gazi

U lipnju 2025. objavljena je studija koja je zaključila da je do siječnja te godine oko 75.200 stanovnika Gaze umrlo nasilnom smrću tijekom rata, što je u suprotnosti s tadašnjom procjenom Ministarstva zdravstva od oko 55.000 poginulih. U to su vrijeme sve brojniji međunarodni stručnjaci zaključivali da su podaci Ministarstva zdravstva pouzdani, a možda čak i vrlo konzervativni.