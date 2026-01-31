Izraelska vojska službeno priznala: Više od 71.000 Palestinaca ubijeno u Gazi

Izraelske obrambene snage (IDF) prihvatile su procjenu Ministarstva zdravstva Gaze prema kojoj je tijekom rata Izraela i Gaze ubijeno približno 71.000 Palestinaca, navodeći da ta brojka ne uključuje nestale osobe koje bi mogle biti zatrpane pod ruševinama.
IDF je također priopćio da trenutačno analizira podatke o poginulima kako bi utvrdio koliko je među njima boraca, a koliko civila. Prema Ministarstvu zdravstva Gaze, od početka genocida 7. listopada 2023. izraelskom vatrom ubijeno je 71.667 stanovnika Gaze, piše Haaretz.
Podaci Ministarstva uključuju samo osobe koje su izravno poginule od izraelske vojne vatre, a ne one koji su umrli od gladi ili bolesti pogoršanih ratnim uvjetima. Evidencija koju je objavilo Ministarstvo zdravstva Gaze identificira više od 90 posto tijela imenom i identifikacijskim brojevima.
Podatke koje je Ministarstvo zdravstva objavilo o poginulima i ranjenima u Pojasu Gaze od početka rata analizirale su brojne međunarodne organizacije, vlade, mediji i istraživači, pri čemu postoji široki konsenzus da su ti podaci pouzdani. Unatoč tome, Izrael dosad nikada službeno nije prihvatio te brojke, a Ministarstvo vanjskih poslova ih je čak nazvalo „obmanjujućima i nepouzdanima”.
Međutim, Izrael nije ponudio suprotne podatke koji bi osporili te brojke, a nekoliko studija čak je otvorilo mogućnost da je stvarni broj poginulih u Gazi i veći od onoga koji navodi Ministarstvo zdravstva.
U lipnju 2025. objavljena je studija koja je zaključila da je do siječnja te godine oko 75.200 stanovnika Gaze umrlo nasilnom smrću tijekom rata, što je u suprotnosti s tadašnjom procjenom Ministarstva zdravstva od oko 55.000 poginulih. U to su vrijeme sve brojniji međunarodni stručnjaci zaključivali da su podaci Ministarstva zdravstva pouzdani, a možda čak i vrlo konzervativni.
