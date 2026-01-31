Oglas

1300 kršenja primirja

VIDEO / Masovno bombardiranje Gaze: Izrael ubio 31 Palestinca, uključujući najmanje šestero djece

N1 Info
31. sij. 2026. 15:07
A combination image of screengrabs from a video obtained by Reuters
VIDEO OBTAINED BY REUTERS

Izrael je još jednom prekršio navodno primirje u masovnim napadima na Pojas Gaze. Broj ubijenih Palestinaca od potpisivanja primirja u listopadu 2025. popeo se na najmanje 509, uz najmanje 1.405 ranjenih.

Najmanje 31 Palestinac, uključujući najmanje šestero djece, ubijen je u izraelskim napadima na grad Gazu i Khan Younis u Pojasu Gaze od zore, prema medicinskim izvorima koji su govorili za Al Jazeeru.

U brojkama: Izraelska kršenja primirja u Gazi

Izrael je prekršio sporazum o primirju više od 1.300 puta otkako je dogovoren u listopadu prošle godine.

  • Najmanje 509 Palestinaca je ubijeno, a 1.405 ranjeno djelovanjem izraelskih snaga.
  • Civili su bili izloženi pucnjavi u 430 navrata.
  • Stambena područja su upadima probijana izvan tzv. „žute linije” 66 puta.
  • Imovina Palestinaca u Gazi srušena je u 200 slučajeva.
  • Najmanje 50 Palestinaca pritvoreno je tijekom proteklog mjeseca.

Izrael je u današnjim napadima na Gazu ubio uglavnom djecu: glasnogovornik Civilne zaštite

Mahmoud Basal, glasnogovornik palestinske Civilne zaštite u Gazi, izjavio je za Al Jazeeru da su većina poginulih u današnjim izraelskim napadima djeca.

Rekao je da su izraelske snage koristile projektile, koji su izazvali velika razaranja i opsežne požare u pogođenim područjima.

Basal je dodao da je dosad iz policijskog sjedišta u četvrti Sheikh Radwan u gradu Gazi, koje su bombardirale izraelske snage, izvučeno sedam osoba. Akcije spašavanja na tom mjestu i dalje su u tijeku, rekao je.

