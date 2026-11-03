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ISPUNILI DUŽNOST

Američki astronauti glasovali u svemiru

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Hina
|
03. stu. 2026. 22:26
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ISS, NASA
AFP / HANDOUT

Čak i stotinama kilometara iznad Zemlje, američki građani glasuju na izborima za Kongres.

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"Da, može se glasovati čak i iz svemira! Sva tri američka člana posade imala su privilegiju glasovati sa svemirske postaje", objavio je u utorak na društvenoj mreži X astronaut Anil Menon s Međunarodne svemirske postaje (ISS).

Astronauti su mogli ispuniti elektronički glasački listić i sigurno ga poslati izbornim dužnosnicima, napisao je.

Astronauti NASA-e imaju mogućnost sudjelovanja na američkim izborima iz svemira još od 1997. godine. Prema navodima američke svemirske agencije, astronauti ispunjavaju glasačke listiće u svemiru, koji se potom šalju u šifriranom obliku.

Na međuizborima se bira svih 435 zastupničkih mjesta u Zastupničkom domu te 35 od 100 mjesta u Senatu.

Teme
astronauti iss međuizbori midterms nasa

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