ISPUNILI DUŽNOST
Američki astronauti glasovali u svemiru
Čak i stotinama kilometara iznad Zemlje, američki građani glasuju na izborima za Kongres.
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"Da, može se glasovati čak i iz svemira! Sva tri američka člana posade imala su privilegiju glasovati sa svemirske postaje", objavio je u utorak na društvenoj mreži X astronaut Anil Menon s Međunarodne svemirske postaje (ISS).
Astronauti su mogli ispuniti elektronički glasački listić i sigurno ga poslati izbornim dužnosnicima, napisao je.
Astronauti NASA-e imaju mogućnost sudjelovanja na američkim izborima iz svemira još od 1997. godine. Prema navodima američke svemirske agencije, astronauti ispunjavaju glasačke listiće u svemiru, koji se potom šalju u šifriranom obliku.
Na međuizborima se bira svih 435 zastupničkih mjesta u Zastupničkom domu te 35 od 100 mjesta u Senatu.
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