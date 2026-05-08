"OPSADA" MADRIDA
Američki evangelički pokret osvaja Španjolsku: Prepuni stadioni, Trumpov propovjednik i preobraćeni Dani Alves
U glavnom gradu Španjolske, nekad tradicionalno pretežno katoličke nacije, u Madridu prisutnost evangelika porasla je za 30 posto u posljednjem desetljeću
Vjerske bitke više se ne vode samo u crkvama. Danas se vode i na autobusima. Već danima se na autobusima madridskog gradskog prijevoznika EMT pojavljuju reklame za Festival nade američkog propovjednika Franklina Grahama.
Plakati, koji prekrivaju bočne strane vozila, nose izravni poziv: "Podijelite ljubav Isusa Krista s ljudima iz cijelog Madrida.“ Događaj, za koji se očekuje velik odaziv, održat će se 30. i 31. svibnja u koncertnoj dvorani Palacio Vistalegre, a prema službenoj stranici okupit će evangeličke crkve iz cijele Španjolske oko sina legendarnog televangelista Billyja Grahama, piše El Pais.
U videu koji je prije nekoliko tjedana objavila katarska televizijska mreža Al Jazeera može se vidjeti Franklin Graham kako moli u Bijeloj kući zajedno s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
Tijekom molitve Graham je govorio o Iranu i židovskim zajednicama, rekavši: "Oče, u Knjizi o Esteri kažeš nam da su Perzijanci, Iranci, htjeli ubiti svakog Židova.“
Ustvrdio je i da je Trump "izabran od Boga“ da vodi rat protiv Irana.
Uspon evangelizma u Madridu
Gradski izvori potvrđuju da je EMT putem javnog natječaja dobio ugovor za upravljanje i prodaju oglasnog prostora. Prema navodima kompanije, kampanju Festivala nade "ugovorio je i platio oglašivač te će biti prikazana na 12 autobusa na 12 različitih linija, u formatu koji prekriva stražnji dio vozila“, u razdoblju "od 4. do 31. svibnja ove godine.“
Sve to savršeno oslikava fenomen koji godinama raste i sada postaje vidljiv u velikim razmjerima: uspon evangelizma u Madridu. U Španjolskoj danas živi oko 1,5 milijuna evangelika, a njihov broj stabilno raste posljednjih desetljeća.
"Godine 1998. tek 0,2 posto stanovništva identificiralo se s ovom denominacijom. Do 2018. taj je udio dosegnuo 2 posto“, pokazuju podaci Opservatorija za vjerski pluralizam.
Evangelici su sad najveća manjinska vjerska skupina u zemlji, ispred Jehovinih svjedoka, a iza muslimana.
Utjecaj migracija
Iza tog rasta stoji jasna demografska stvarnost: migracijska transformacija Madrida. "Sa sobom donose religijske prakse, vođe i mreže koje su već bile uspostavljene u njihovim zemljama porijekla, a koje se zatim reproduciraju u četvrtima i općinama u kojima se nastanjuju. U pentekostalnim crkvama pronalaze prostor za očuvanje identiteta, ali i način da ublaže usamljenost i ranjivost koje prate migracijski proces“, objašnjava sociologinja Paola García u izvještaju Integracija i migracija: Pentekostalne crkve u Španjolskoj.
Prema podacima opservatorija, broj evangeličkih crkava u Madridu povećao se za oko 30 posto u posljednjem desetljeću — s 662 na 855 vjerskih centara.
Takozvana "evangelička milja“ u četvrti Carabanchel jasno pokazuje to teritorijalno širenje povezano s nižim najamninama i koncentracijom migrantskog stanovništva.
Te crkve služe kao mjesta okupljanja, mreže podrške, improvizirane pučke kuhinje, centri za zapošljavanje i emocionalna utočišta za tisuće novopridošlih migranata. Na mnogim okupljanjima razgovara se i o politici, a vjernike se čak poziva da glasaju na izborima. U četvrtima poput Carabanchela, Usere i Tetuána crkve niču u bivšim industrijskim halama, poslovnim prostorima i prenamijenjenim prizemnim lokalima.
Slučaj Danija Alvesa i kako evangelici pune stadione
Fenomen već okuplja mase veličine stadiona. Prošle subote oko 35.000 ljudi prisustvovalo je kršćanskom događaju "The Change Madrid 2026“, održanom na stadionu Riyadh Air Metropolitano. Organizatori su ga predstavili kao jedno od najvećih suvremenih kršćanskih okupljanja u Europi. Ulaz je bio besplatan, ali uz prethodnu online registraciju.
Među svjetlima, glazbom i svjedočanstvima jedan od najviralnijih trenutaka bio je nastup bivšeg nogometaša Danija Alvesa, koji je bio optužen za seksualni napad na ženu u noćnom klubu. Alvesa je Visoki sud pravde Katalonije oslobodio optužbi u ožujku 2025.
Bivši nogometaš izašao je na pozornicu kako bi govorio o vjerskom obraćenju nakon boravka u zatvoru.
"Danas sam ovdje da kažem kako će Krist srušiti ove zatvore, ove zidove i ove lance“, rekao je tisućama okupljenih. "Proveo sam 14 mjeseci u zatvoru, ali me upravo tamo Krist oslobodio.“ Tijekom govora naglasio je ideju osobnog preporoda kroz vjeru: "Izgubio sam sve, ali sam u tom gubitku pronašao Isusa.“
Ključ širenja evangeličkih crkava
Estetika događaja — golemi ekrani, glazba uživo, emotivni govori i snažna audiovizualna produkcija — više je podsjećala na koncert nego na tradicionalno bogoslužje. Upravo je to jedan od ključeva širenja ovih crkava: sposobnost prilagodbe religijskog jezika masovnim i suvremenim formatima.
"Troškovi najma definirani su privatnim ugovorima između našeg operativnog tima i svakog organizatora. Stadion godišnje ugosti više od 250 događaja i te informacije ne dijelimo ni s jednim od njih“, izjavio je glasnogovornik stadiona Metropolitano.
U Španjolskoj sve su vidljivije i političke veze. Konzervativna Narodna stranka (PP) pojačala je 2023. kontakte s evangeličkim vođama kako bi pridobila latinoameričke birače. Jedna od najpoznatijih figura je kolumbijska pastorica Yadira Maestre, poznata po velikim okupljanjima u predgrađu Fuenlabrada. Na raznim javnim događajima uručivala je priznanja predsjednici madridske regije Isabel Díaz Ayuso i gradonačelniku Joséu Luisu Martínezu-Almeidi, oboje iz PP-a, a svoju crkvu stavila je na raspolaganje i za političke kampanje i prikupljanje potpisa.
Emocionalna i financijska ovisnost o vjerskim vođama
Kenny Clewett, suvoditelj globalne inicijative za migracije i bivši evangelički pastor, fenomen poznaje iz prve ruke. Smatra da rast tih crkava proizlazi i iz potrebe za zajednicom i iz društvene isključenosti. "Mnogi migranti dolaze sami, bez obitelji, kontakata i sa nesigurnim poslovima. Crkva im odmah pruža osjećaj pripadnosti“, objašnjava telefonom. No upozorava i na rizike: "Postoje zajednice u kojima je moć izrazito koncentrirana i gdje ranjivi ljudi postaju emocionalno i financijski ovisni o vjerskom vođi.“
Dodaje da neke organizacije koriste obećanja o ozdravljenju, prosperitetu ili čudima kao sredstvo privlačenja novih članova. "Ne dolaze svi tražeći religiju. Mnogi traže društvo, pomoć ili nekoga tko će ih saslušati.“
Ranjivo stanovništvo
Luis Santamaría del Río, istraživač Iberoameričke mreže za proučavanje sekti, smatra da je rast evangeličkih crkava u Madridu prvenstveno posljedica rasta migrantske populacije — uglavnom iz Latinske Amerike, ali i Afrike i Azije — među kojom neo-pentekostalizam ima snažan utjecaj.
"To je zbog njihove sposobnosti povezivanja s osobito ranjivim stanovništvom koje je u riziku od društvene isključenosti, zahvaljujući izrazito emotivnim bogoslužjima (glazba i naglašene geste), naglasku na nadnaravnom djelovanju Boga (čuda, iscjeljenja i egzorcizmi), što razbija monotoniju sivog svakodnevnog života, te u nekim slučajevima tzv. ‘evanđelju prosperiteta’, vjerovanju da Bog blagoslivlja — uključujući bogatstvo i uspjeh u ovom životu — one koji poštuju njegove zapovijedi i posebno financijski podupiru crkve i pastore.“
Kombiniranje Biblije i marketinga
Još jedan element koji objašnjava njihov rast, prema Santamaríji, jest snažno karizmatično vodstvo mnogih pastora, koji se predstavljaju kao "superpastori“ sposobni privući mase vještim propovijedima koje kombiniraju Bibliju i marketing kako bi emocionalno dotaknuli slušatelje, često zanemarujući racionalni pristup i potičući fanatične stavove.
Rast evangelizma u Madridu dugo je bio tih i nenametljiv, ali ga je danas sve teže ignorirati. Prošle godine oko 10.000 ljudi ispunilo je arenu Vistalegre kako bi slušali brazilskog propovjednika Edira Maceda, osnivača Univerzalne crkve Kraljevstva Božjeg, na događaju obilježenom svjedočanstvima, obećanjima ozdravljenja i glazbom uživo.
Crkve više ne zauzimaju samo male lokale u perifernim četvrtima. Danas pune i stadione.
