Američki lovci presreli ruske vojne avione u blizini Aljaske

Prema navodima NORAD-a, radilo se o dva ruska strateška bombardera dugog dometa Tu-95 i dva lovca Su-35 koji su se kretali unutar Aljaskog identifikacijskog područja protuzračne obrane (ADIZ). Riječ je o međunarodnom zračnom prostoru koji graniči s američkim i kanadskim suverenim zračnim prostorom, javlja CBS.