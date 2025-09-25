Američki lovci presreli ruske vojne avione u blizini Aljaske

Američki borbeni avioni poletjeli su u srijedu kako bi identificirali i presreli četiri ruska vojna zrakoplova koji su letjeli u blizini Aljaske, priopćilo je Sjevernoameričko zapovjedništvo za zračnu obranu (NORAD).
Prema navodima NORAD-a, radilo se o dva ruska strateška bombardera dugog dometa Tu-95 i dva lovca Su-35 koji su se kretali unutar Aljaskog identifikacijskog područja protuzračne obrane (ADIZ). Riječ je o međunarodnom zračnom prostoru koji graniči s američkim i kanadskim suverenim zračnim prostorom, javlja CBS.
Na situaciju je reagirao NORAD slanjem zrakoplova E-3 za rano upozorenje i nadzor, uz podršku četiri lovca F-16 i četiri zrakoplova za dopunu goriva KC-135, kako bi “pozitivno identificirali i presreli” ruske avione u ADIZ-u.
Do sada nijedna ovakva situacija nije rezultirala ulaskom ruskih vojnih zrakoplova u suvereni američki ili kanadski zračni prostor. NORAD je dodao kako je ruska aktivnost u ADIZ-u uobičajena.
