Oglas

Strateški bombarderi

Američki lovci presreli ruske vojne avione u blizini Aljaske

author
N1 Info
|
25. ruj. 2025. 19:34
vojni avion
Harun Ozalp / ANADOLU / Anadolu via AFP

Američki borbeni avioni poletjeli su u srijedu kako bi identificirali i presreli četiri ruska vojna zrakoplova koji su letjeli u blizini Aljaske, priopćilo je Sjevernoameričko zapovjedništvo za zračnu obranu (NORAD).

Oglas

Prema navodima NORAD-a, radilo se o dva ruska strateška bombardera dugog dometa Tu-95 i dva lovca Su-35 koji su se kretali unutar Aljaskog identifikacijskog područja protuzračne obrane (ADIZ). Riječ je o međunarodnom zračnom prostoru koji graniči s američkim i kanadskim suverenim zračnim prostorom, javlja CBS.

Na situaciju je reagirao NORAD slanjem zrakoplova E-3 za rano upozorenje i nadzor, uz podršku četiri lovca F-16 i četiri zrakoplova za dopunu goriva KC-135, kako bi “pozitivno identificirali i presreli” ruske avione u ADIZ-u.

Do sada nijedna ovakva situacija nije rezultirala ulaskom ruskih vojnih zrakoplova u suvereni američki ili kanadski zračni prostor. NORAD je dodao kako je ruska aktivnost u ADIZ-u uobičajena.

Teme
NATO Rusija SAD

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ