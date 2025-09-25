F-35, plin i Izrael: Ovo je najveći upitnik sastanka Trump–Erdogan

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan ulazi ohrabren u susret sa svojim “prijateljem” Donaldom Trumpom, ali izraelski i grčki pritisci, ruski plin i američki Kongres mogli bi pokvariti planove.
Oglas
Vizije Ankare i Washingtona imaju brojne zajedničke točke
Analitičari ističu da se vizije Ankare i Washingtona poklapaju, posebno u Siriji, gdje Trump povlači trupe i ukida sankcije, a Turska i zaljevske zemlje preuzimaju inicijativu. Erdoganov partner u Damasku, predsjednik Ahmed al-Sharaa, dobro je primljen na marginama UN-a, dok Turska trenira sigurnosne snage, a Saudijska Arabija i Katar ulažu novac.
SAD pritiskuje kurdske SDF snage da se uključe u sirijsku vojsku, što Ankara dugo traži. Ipak, Trump je dopustio Izraelu da nesmetano napada Siriju, što iritira Tursku i zaljevske saveznike.
Turkish President Erdogan:— Clash Report (@clashreport) September 23, 2025
The attack on Qatar shows us that Israeli leadership is completely out of control.
Netanyahu is not interested in peace or the release of the hostages. pic.twitter.com/HnY12Pwco9
Na što bi Trump mogao pristati?
Erdogan je na UN-u žestoko kritizirao izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i optužio Izrael za genocid u Gazi. “Ako spojite Siriju i Gazu, Izrael je najveća glavobolja u odnosima,” rekao je Omer Ozkizilcik iz Atlantic Councila.
Najosjetljivije pitanje ostaje kupovina američkih borbenih aviona. Turska je izbačena iz F-35 programa 2019. zbog kupovine ruskog S-400 sustava, a Kongres je zabranio isporuku dok Ankara ne promijeni kurs. Erdogan sada nudi gospodarski paket – od ukidanja carina do kupovine stotina Boeinga – kako bi uvjerio Trumpa.
“Erdogan savršeno razumije Trumpov stil diplomacije. Trump bi mogao pristati na sve za pravu cijenu,” rekao je jedan regionalni dužnosnik, a prenosi Middle East Eye.
Circuit board of the height meter for the Russian S-400 air defense missile pic.twitter.com/2NcYzUmQa7— FPGAX (@FPGAX_) September 23, 2025
Kupovina ruskih S-400 i pitanje ruskog plina
Iako i Trump i Erdogan govore optimistično, analitičari smatraju da će Kongres teško popustiti. “Jedini realan put je kompromis oko S-400. Turska mora popustiti, a Trump onda uvjeriti Kongres,” izjavio je Aaron Stein iz Foreign Policy Research Institutea.
Pitanje energije dodatno komplicira odnose. Turska više od 40 posto plina uvozi iz Rusije, dok SAD gura prodaju svog ukapljenog plina.
Ankara je upravo potpisala dugoročni ugovor o kupnji američkog LNG-a, ali ostaje vezana uz ruski plin kroz plinovod TurkStream. Trump planira razgovarati i o nuklearnoj energiji te rudnim dogovorima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas