F-35, plin i Izrael: Ovo je najveći upitnik sastanka Trump–Erdogan

N1 Info
25. ruj. 2025. 18:14
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan ulazi ohrabren u susret sa svojim “prijateljem” Donaldom Trumpom, ali izraelski i grčki pritisci, ruski plin i američki Kongres mogli bi pokvariti planove.

Vizije Ankare i Washingtona imaju brojne zajedničke točke

Analitičari ističu da se vizije Ankare i Washingtona poklapaju, posebno u Siriji, gdje Trump povlači trupe i ukida sankcije, a Turska i zaljevske zemlje preuzimaju inicijativu. Erdoganov partner u Damasku, predsjednik Ahmed al-Sharaa, dobro je primljen na marginama UN-a, dok Turska trenira sigurnosne snage, a Saudijska Arabija i Katar ulažu novac.

SAD pritiskuje kurdske SDF snage da se uključe u sirijsku vojsku, što Ankara dugo traži. Ipak, Trump je dopustio Izraelu da nesmetano napada Siriju, što iritira Tursku i zaljevske saveznike.

Na što bi Trump mogao pristati?

Erdogan je na UN-u žestoko kritizirao izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i optužio Izrael za genocid u Gazi. “Ako spojite Siriju i Gazu, Izrael je najveća glavobolja u odnosima,” rekao je Omer Ozkizilcik iz Atlantic Councila.

Najosjetljivije pitanje ostaje kupovina američkih borbenih aviona. Turska je izbačena iz F-35 programa 2019. zbog kupovine ruskog S-400 sustava, a Kongres je zabranio isporuku dok Ankara ne promijeni kurs. Erdogan sada nudi gospodarski paket – od ukidanja carina do kupovine stotina Boeinga – kako bi uvjerio Trumpa.

“Erdogan savršeno razumije Trumpov stil diplomacije. Trump bi mogao pristati na sve za pravu cijenu,” rekao je jedan regionalni dužnosnik, a prenosi Middle East Eye.

Kupovina ruskih S-400 i pitanje ruskog plina

Iako i Trump i Erdogan govore optimistično, analitičari smatraju da će Kongres teško popustiti. “Jedini realan put je kompromis oko S-400. Turska mora popustiti, a Trump onda uvjeriti Kongres,” izjavio je Aaron Stein iz Foreign Policy Research Institutea.

Pitanje energije dodatno komplicira odnose. Turska više od 40 posto plina uvozi iz Rusije, dok SAD gura prodaju svog ukapljenog plina.

Ankara je upravo potpisala dugoročni ugovor o kupnji američkog LNG-a, ali ostaje vezana uz ruski plin kroz plinovod TurkStream. Trump planira razgovarati i o nuklearnoj energiji te rudnim dogovorima.

