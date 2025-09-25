F-35, plin i Izrael: Ovo je najveći upitnik sastanka Trump–Erdogan

Analitičari ističu da se vizije Ankare i Washingtona poklapaju, posebno u Siriji, gdje Trump povlači trupe i ukida sankcije, a Turska i zaljevske zemlje preuzimaju inicijativu. Erdoganov partner u Damasku, predsjednik Ahmed al-Sharaa, dobro je primljen na marginama UN-a, dok Turska trenira sigurnosne snage, a Saudijska Arabija i Katar ulažu novac.