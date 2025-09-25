O 80. Skupštini UN-a
Goranko Fižulić o Trumpu: "Što je dozvoljeno Jupiteru, nije dozvoljeno volu"
Bivši ministar gospodarstva Goranko Fižulić bio je gost u N1 Studiju uživo kod naše Nine Kljenak, gdje je govorio o 80. Skupštini UN-a, s posebnim naglaskom na Trumpov odnos prema Ujedinjenim narodima, te globalnoj i hrvatskoj politici prema priznavanju Palestine.
Nižu se reakcije nakon govora Donalda Trumpa pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda. Stručnjakinja za vanjsku politiku Mirjana Rakić za N1 je ranije komentirala da iako Trump osporava apsolutno sve čemu UN služi, nitko od govornika nije najavio da će izaći iz UN-a.
Goranko Fižulić je na tragu te izjave rekao:
"Od 45. do danas bilo je i dobrih i loših epizoda, ali UN je jednostavno nezamjenjiva organizacija, postojao je prije Trumpa, postojat će nakon Trumpa. Trump je u svom prvom mandatu pokazao da on uopće ne razumije kako funkcionira svjetska politika. Da se za njega sve svodi na transakcijske odnose u kojima on treba nešto kao dati, a puno toga dobiti zauzvrat. U principu ništa ne nudi, a sve uzima. I to radi na jedan vrlo čudan način, za bilo kakvu pristojnu diplomaciju."
"Jedino što možemo konstatirati da Trumpa treba ignorirati, koliko god se to može. Nažalost, dio svijeta nije razumio da je jedina stvar koja vrijedi ignoriranje Trumpa. Vi imate pojedine džepove otpora koji nisu popustili Trumpovom pritisku, npr. Indija, Brazil", a naveo je i primjer američke korporacije Anthropic koja pruža otpor Trumpu iz Silicijske doline.
O Trumpu: "Što je dozvoljeno Jupiteru, nije dozvoljeno volu"
Fižulić je nastavio: "Nije Trump svemoguć, ja razumijem da dio politike čeka studeni naredne godine u nadi da će se promijeniti odnosi unutar američkog Kongresa i da će na taj način Trumpova moć biti neograničena, ali sve to što on radi unutar Amerike, i izvan Amerike se može svesti na staru latinsku poslovicu: 'Što je dozvoljeno Jupiteru, nije dozvoljeno volu', u kojoj je Trump Jupiter, a svi mi ostali smo volovi."
Upitan za komentar o hrvatskoj politici, te čini li se da Hrvatska zazire donijeti odluke koje se možda neće svidjeti Donaldu Trumpu, poput priznanja Palestine, Fižulić je odgovorio:
"Realna i pragmatična politika je ona koju radi Slovenija. Ili ono što u slučaju Palestine želi raditi predsjednik Zoran Milanović, nije realna politika što radi Plenković. To je pokazivanje straha, nemoći, to je jednostavno gubitak moralnog kompasa."
"Još od vremena Tuđmana imate taj čudan odnos HDZ-a prema Izraelu"
"Još od vremena Tuđmana imate taj čudan odnosa HDZ prema Izraelu koji proizlazi iz odnosa prema Endehaziji. U nemogućnosti da se odrede prema ustaštvu i Endehaziji jasno i glasno od samih početaka, vi ste imali jedan odnos prema Izraelu koji nije bio u redu. To što su židovi stradali, što se dogodio Holokaust, kakve to veze ima s današnjom politikom Izraela prema Palestini i Gazi? Te dvije stvari se ne mogu brkati."
Komentirao je i stav ostalih globalnih aktera prema priznanju Palestine:
"Ova moralna katastrofa koju svijet gleda posljednjih šest mjeseci u kojima Izrael terorizira palestinsko stanovništvo čija je jedina krivnja što su neki Palestinci pripadnici Hamasa, i što je Hamas teroristička organizacija koja je počinila onaj gnjusni zločin u listopadu 2023. Izrael nema pravo na takvo činjenje. I svijet to mora Izraelu kazati. Žalosno je to da zbog nečega što se događalo u 2. Svjetskom ratu jedna Njemačka nema hrabrosti učiniti ono što su učinile Francuska i Britanija."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare