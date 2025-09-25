Američki ministar rata ponovno šokirao: Odjednom sazvao sve američke generale diljem svijeta da dođu u SAD

Američki ministar rata Pete Hegseth naložio je brojnim američkim generalima i admiralima, kao i nekim njihovim djelatnicima, iz cijelog svijeta da sljedeći tjedan dođu u Quantico u Virginiji, potvrdili su američki dužnosnici u četvrtak za CBS News.
"Ministar rata obratit će se svojim visokim vojnim zapovjednicima početkom sljedećeg tjedna", rekao je glasnogovornik Pentagona Sean Parnell, prenosi tportal.
Nisu dati nikakvi drugi detalji o sastanku, navodi CBS Vijest o sastanku prvi je put objavljena u Washington Postu .
Redovito se održavaju sastanci s visokim vojnim zapovjednicima, ali sastanak ove veličine uživo i u tako kratkom roku je rijedak, ako ne i bez presedana.
Oko 800 generala i admirala nalazi se diljem SAD-a i desecima drugih zemalja i vremenskih zona. Hegsethova naredba, rekli su ljudi upoznati s tim pitanjem, odnosi se na sve više časnike s činom brigadnog generala ili višim, ili njihovim ekvivalentom u mornarici, koji služe na zapovjednim položajima i njihove najviše pomoćne savjetnike. Obično svaki od ovih časnika nadgleda stotine ili tisuće običnih vojnika.
Među onima koji će se očekivati da će prisustvovati Hegsethovu sastanku su najviši zapovjednici u zonama sukoba i visoki vojni čelnici stacionirani diljem Europe, Bliskog istoka i azijsko-pacifičke regije, rekli su izvori.
Nitko od ljudi koji su razgovarali za The Washington Post nisu se mogli sjetiti da je ministar obrane ikada naredio tolikom broju vojnih generala i admirala da se okupe na ovaj način. Nekoliko ih je reklo da to izaziva sigurnosne probleme.
"Ljudi su jako zabrinuti. Nemaju pojma što to znači", rekla je jedna osoba.
Drugi su bili iziritirani što će čak i mnogi zapovjednici stacionirani u inozemstvu morati prisustvovati Hegsethovu improviziranom summitu, a neki su doveli u pitanje mudrost takvog postupka. "To će dovesti u pitanje zapovijedanje ako se nešto dogodi", rekao je dužnosnik ministarstva obrane. Druga osoba rekla je da naređivanje stotinama generala da se pojave na istoj lokaciji "nije način na koji se to radi".
Naredba dolaze u trenutku kada je Hegseth jednostrano naložio velike promjene u Pentagonu - uključujući zahtjev da se broj generala smanji za 20 posto kroz sveobuhvatnu konsolidaciju najviših vojnih zapovjedništava, otpuštanje viših dužnosnika bez razloga i zahtjev predsjednika Donalda Trumpa o preimenovanju Ministarstva obrane u Ministarstvo rata.
