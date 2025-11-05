Američki Vrhovni sud preispitivao zakonitost Trumpovih carina

Sauer je rekao da je Trump utvrdio da su američki trgovinski deficiti doveli naciju na rub ekonomske i nacionalno-sigurnosne katastrofe. Također je kazao da je uvođenje carina pomoglo Trumpu u pregovorima o trgovinskim sporazumima, a poništavanje tih sporazuma "izložilo bi nas nemilosrdnoj trgovinskoj odmazdi daleko agresivnijih zemalja i dovelo Ameriku od moći do propasti, uz razorne ekonomske i nacionalno-sigurnosne posljedice".