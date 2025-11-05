Ministarstvo financija kasnilo deset godina s pravilnikom o carinskim sudovima

Izvješće o godišnje popisu imovine i obveza na 31. prosinca 2024. godine, sastavljeno je 12. ožujka ove godine, što je nakon roka za predaju financijskih izvještaja. Iz navedenog proizlazi da popis imovine i obveza nije proveden pravodobno te nije ostvarena osnovna svrha godišnjeg popisa imovine i obveza, a to je usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem, zaključio je Državni ured za reviziju.