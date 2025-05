Amerika se povlači iz mirovnih pregovora. Profesor otkrio što se možda krije u pozadini ove odluke

Podijeli :

Petar Popović, profesor na Fakultetu političkih znanosti, bio je gost Pregleda dana kod Ivana Hstića gdje je komentirao povlačenje Amerike iz mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine.

“Ovo nije povlačenje per se. Ako pažljivo promotrimo ono što je rečeno, oni mijenjaju metodologiju rada, a ta promjena znači da oni više neće aktivno sudjelovati s Rusima vezano za postizanje prekida vatre u Ukrajini. S jedne strane daju naznake, ako te dvije strane trebaju pregovarati mislim da je to polagano uvođenje Europe u proces”, govori Popović koji je dodao da Amerika nije bila tipičan posrednik u pregovorima.

“Ona je radila dva paralelna sporazuma. Jedan je bio bilateralni sporazum s Ukrajinom vezano za rijetke minerale i to je riješeno, a drugi s Rusijom, što je bilo puno problematičnije iz niza razloga. Jedan je taj što Putinu trenutačno ne odgovara mir”, kaže Popović.

Prokomentirao je i što se možda krije u pozadini ovog koraka Amerike.

“Koji će to format bit, tko će biti uključen, što znači ovaj korak nazad Amerike, tko će biti posrednici…sve su to pitanja i zato mislim da to nije toliko ozbiljan potez nego više u svrhu prijetnje Rusiji, koju treba gledati u kontekstu isporuke oružanja”, zaključio je.

